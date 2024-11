Stars Dominic West: Das gefiel ihm an seiner Rolle als Charles am meisten

Dominic West at The Crown premiere November 2022 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 09:00 Uhr

Der Schauspieler reflektiert über seine 'The Crown'-Serienrolle als Prinz Charles.

Dominic West liebte es, wenn sich die Leute vor ihm verbeugten, als er Prinz Charles in ‚The Crown‘ spielte.

Der 55-jährige Schauspieler verkörperte den heutigen britischen König in den letzten beiden Staffeln der Netflix-Serie und freute sich riesig über den Respekt, der seinem Alter Ego entgegengebracht wurde. Auf die Frage, was das Beste daran sei, einen Royal zu spielen, verrät Dominic gegenüber der ‚Sexiest Man Alive‘-Ausgabe des ‚People‘-Magazins: „Die Tatsache, dass sich alle vor dir verbeugen. Ich kann gar nicht überbewerten, wie sehr dich das aufmuntert.“

Der Schauspieler scherzt: „Ich habe versucht, meine Kinder dazu zu bringen, es zu tun, nachdem ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, aber sie wollten natürlich nicht.“ Etwas ernster fügt er hinzu: „Es ist erstaunlich, dass sich jeder, der in den Raum kam, vor mir verbeugen musste. Und ich denke, wenn man das in seinem Leben hat, so wie Charles, dann muss man sich ganz anders fühlen.“

Der Brite erzählt, dass er sich gerne an die letzte Episode der Serie erinnert, in der der damalige Prinz von Wales Camilla Parker Bowles heiratete. „Die letzte Woche war fantastisch, weil sie ein ziemlich großes Budget für die letzte Folge verpulvert haben, bei der Stephen Daldry Regie führte“, berichtet der ‚The Wire‘-Darsteller. „Ich heiratete also Olivia Williams, die Camilla spielt, in dieser unglaublichen Kirche in York in England, dem York Minster, einer erstaunlichen gotischen Kathedrale. Wir hatten einen kompletten Kirchenchor, ein komplettes Orchester und ich glaube, etwa 40 Kirschbäume und 400 Statisten, die sich vor uns verbeugten, als wir zum Altar schritten. Das war schon etwas Besonderes.“