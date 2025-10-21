Stars Donald Trump aufgefordert, Video mit Kenny Loggins‘ Song ‚Danger Zone‘ zu entfernen

Donald Trump Inauguration Jan 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2025, 18:30 Uhr

Kenny Loggins hat Donald Trump aufgefordert, ein KI-generiertes Video mit seinem Song ‚Danger Zone‘ „sofort zu entfernen“.

Das Lied des 77-jährigen Sängers war eine der Hit-Singles auf dem Soundtrack zu Tom Cruises Film ‚Top Gun‘ aus dem Jahr 1986 und tauchte nun in einem bizarren ‚Truth Social‘-Clip auf, der vom US-Präsidenten gepostet wurde. In dem KI-Video ist Trump zu sehen, wie er in einem Flugzeug sitzt und eine braune Flüssigkeit auf ‚No Kings‘-Demonstranten abwirft.

„Dies ist eine unautorisierte Nutzung meiner Performance von ‚Danger Zone'“, erklärte Loggins in einer Stellungnahme, die ‚Variety‘ vorliegt. „Niemand hat mich um Erlaubnis gebeten, die ich verweigert hätte, und ich fordere, dass meine Aufnahme aus diesem Video sofort entfernt wird.“

Die ‚No Kings‘-Märsche finden in den gesamten USA statt, um gegen Trumps Politik zu protestieren. Obwohl Loggins nicht möchte, dass sein Song mit dem Video des Präsidenten in Verbindung gebracht wird, rief er die Amerikaner auf, „zusammenzuhalten“. Er sagte: „Ich kann mir nicht vorstellen, warum jemand seine Musik mit etwas assoziieren würde, das einzig und allein dazu dient, uns zu spalten. Zu viele Menschen versuchen, uns auseinanderzureißen, und wir müssen neue Wege finden, um zusammenzukommen.“ Er betont, dass es in Amerika kein „Wir gegen die“ geben solle: „Wir alle sind Teil davon, wir stecken gemeinsam darin, und ich hoffe, dass wir Musik als Mittel nutzen können, um jeden Einzelnen von uns zu feiern und zu vereinen.“

Auf eine Anfrage um Stellungnahme schickte ein Vertreter des Weißen Hauses der Publikation lediglich ein ‚Top Gun‘-Meme mit der Aufschrift: „I feel the need for speed.“

Am vergangenen Wochenende fanden in mehreren großen US-Städten – darunter New York, Washington, Chicago und Los Angeles – sowie in kleineren Regionen ‚No Kings‘-Proteste statt. Mehrere Medien baten das Weiße Haus um eine Stellungnahme zu den Märschen. Die stellvertretende Pressesprecherin Abigail Jackson schrieb: „Wen interessiert’s.“