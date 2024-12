Produzent spricht über verstorbenen Star „Downton Abbey“: Dritter Film mit Hommage an Maggie Smith

Maggie Smith in einer ihrer berühmtesten Rollen, der Violet Crawley in "Downton Abbey". (ncz/spot)

SpotOn News | 27.12.2024, 11:40 Uhr

Im dritten "Downton Abbey"-Film wird es eine besondere Hommage an die verstorbene Dame Maggie Smith geben. Das bestätigte der Produzent der Reihe nun.

Im September 2025 soll der dritte "Downton Abbey"-Film in die Kinos kommen. Eine der Hauptdarstellerinnen wird dabei allerdings fehlen: Dame Maggie Smith (1934-2024), die im September im Alter von 89 Jahren starb. Die Macher des Films wollen im Film aber eine besondere Hommage an die Schauspielerin einbauen.

Video News

Auch ihre Filmfigur ist tot

Gareth Neame, ausführender Produzent von "Downton Abbey", sagte im Gespräch mit "TVLine", dass die noch unbetitelte Fortsetzung zu ""Downton Abbey II: Eine neue Ära" eine Ehrung für Smiths Rolle Violet Crawley, die Dowager Countess of Grantham, enthalten sollte, nachdem die Filmfigur am Ende des vorherigen Films gestorben war.

"Die Tatsache, dass Dame Maggie inzwischen selbst verstorben ist, hat der Geschichte, die wir ohnehin geplant hatten, eine zusätzliche Brisanz verliehen", so Neame. "Ihr Verlust ist jetzt viel bedeutsamer, weil die Schauspieler Charaktere spielen, die um die Familienmatriarchin trauern." Er fügte hinzu: "Aber ich sehe auch Schauspieler, die um die Matriarchin der Serie trauern, und es fühlt sich echter und bedeutungsvoller an." Die gesamte Crew und Besetzung habe "riesigen Respekt für sie" und das werde in dem kommenden Film sichtbar sein. Ihr Verlust sei "das Ende einer Ära" gewesen, sagte er.

"Unglaubliches Talent"

Maggie Smith war am 27. September im Kreise ihrer Familie im Krankenhaus verstorben. "Sie war eine Schauspielerin von solchem Format, deren unglaubliches Talent sowohl hohe Komödien als auch ausgewachsene Tragödien umfassen konnte", schrieb "Downton Abbey"-Produzent Gareth Neame damals.

Die Britin verkörperte Violet Crawley ab der ersten Staffel der Serie "Downton Abbey" von 2010 bis 2015 sowie in den beiden bisherigen Kinofilmen. Für die Rolle erhielt sie unter anderem drei Primetime Emmy Awards. Bekannt war die Schauspielerin dem jüngeren Publikum auch durch ihre Rolle als Minerva McGonagall in der "Harry Potter"-Filmreihe.

Der dritte "Downton Abbey"-Kinofilm soll im September 2025 in die Kinos kommen. Viele Mitglieder der ursprünglichen Besetzung kehren zurück, darunter Samantha Bond (63) als Lady Rosamund Painswick, Hugh Bonneville (61) als Robert Crawley oder Laura Carmichael (38) als Edith Pelham, Marchioness of Hexham.