Musik Drake bezeichnet Musikindustrie als ‚kaputt‘: Billboard macht Kehrtwende bei YouTube-Streams

Drake - State Farm Arena December 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2026, 18:00 Uhr

Drake zeigt sich schockiert, nachdem Billboard seine umstrittene Entscheidung rückgängig gemacht hat, YouTube-Streamingdaten bei der Berechnung der Charts auszuschließen.

Drake hat die Musikindustrie als „kaputt“ bezeichnet, nachdem Billboard eine überraschende Kehrtwende vollzogen und YouTube-Streams wieder in seine Chartberechnungen aufgenommen hat.

Der Rapper reagierte damit auf die Ankündigung des Musikmagazins, ab 2027 wieder Streaming-Daten von YouTube für seine Charts zu berücksichtigen. Vorausgegangen waren monatelange Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien. Am Mittwoch (11. November) teilte Drake in seiner Instagram-Story einen Screenshot eines Artikels über die Entscheidung und machte seinem Ärger Luft. Dazu schrieb er: „Wtf, dieses Spiel ist kaputt“, ergänzt durch ein schockiertes Emoji.

Seine Reaktion erfolgte kurz nachdem YouTube bestätigt hatte, den Streit mit Billboard beigelegt zu haben und künftig wieder Streaming-Daten für die einflussreichen Charts des Magazins bereitzustellen. Der Konflikt reicht bis Ende 2025 zurück. Damals hatte YouTube angekündigt, ab Januar 2026 keine Daten mehr an Billboard zu liefern. Grund dafür war die Kritik am damaligen Berechnungsmodell, das kostenpflichtige Abonnements gegenüber kostenlosem, werbefinanziertem Streaming zu stark gewichtet habe.

Die Entscheidung löste eine breite Debatte in der Musikbranche aus. Künstler, Musikmanager und Fans waren unterschiedlicher Meinung darüber, ob die Chartplatzierungen tatsächlich widerspiegeln, wie Menschen im Streaming-Zeitalter Musik konsumieren. Inzwischen haben sich beide Seiten jedoch geeinigt. Am Montag (9. November) verkündete YouTube, dass seine Daten nach Änderungen am Berechnungsmodell ab dem kommenden Jahr wieder in die US-Charts von Billboard einfließen werden.

Lyor Cohen, Global Head of Music bei YouTube, erklärte dazu in einem Blogbeitrag: „Wir kehren 2027 in die Billboard-Charts zurück. Die neue Berechnungsmethode von Billboard bildet besser ab, wie Fans heute Musik über kostenpflichtige Abonnements und werbefinanzierte Dienste hinweg konsumieren.“ Parallel zur Ankündigung stellte Billboard eine überarbeitete Formel vor, die festlegt, wie Streams auf äquivalente Album-Einheiten für die Billboard 200 umgerechnet werden.

Das neue System gilt erstmals für die Chartausgabe vom 16. Januar 2027. Demnach entspricht eine äquivalente Album-Einheit künftig entweder 1.500 werbefinanzierten Streams oder 1.000 offiziellen On-Demand-Audio- und Videostreams aus kostenpflichtigen Abonnements von Titeln eines Albums. Damit erhalten werbefinanzierte Streams künftig ein höheres Gewicht als bisher. Bislang waren 2.500 werbefinanzierte Streams erforderlich, um eine äquivalente Album-Einheit zu erreichen. Bei kostenpflichtigen Abonnements genügten dagegen bereits 1.000 On-Demand-Audio- und Videostreams.