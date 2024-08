Musik Drake: Er bestätigt Serena-Gerüchte

Bang Showbiz | 08.08.2024, 10:00 Uhr

Drake hat endlich bestätigt, dass sein Song ‚Too Good‘ aus dem Jahr 2016 von seiner Ex-Freundin Serena Williams inspiriert wurde.

Der 37-jährige Rapper war bereits von 2010 bis 2015 mit dem Tennis-Superstar liiert und hat nun erzählt, dass es in seinem und Rihannas Song von 2016 um ihn und die 42-jährigen Sportlerin geht.

Drake hat Archivmaterial veröffentlicht und in einem Video ist zu sehen, wie er sich mit seiner Mutter Sandi Graham in einem Aufnahmestudio unterhält. Dabei bestätigt er, dass es in ‚Too Good‘ um Serena geht. Als Sandi Drake fragt, ob er sich in Melodien auf seine vergangenen Romanzen bezieht, sagt er: „Es wird an ein paar Stellen tiefgründig, aber hier geht es mehr um mich und Serena.“ Sandi antwortete: „Das habe ich mir gedacht.“

Drake beharrte gegenüber seiner Mutter auch darauf, dass Serena ihn nicht für den Song „hassen“ würde, in dem es darum geht, „zu gut“ für einen Liebhaber zu sein, weil das Lied „unbeschwert“ sei. Er sagte: „Wenn ich Lieder über Frauen mache, mache ich auch Lieder für sie, damit ich weiß, welche Art von Song ich machen muss. Wenn ich über sie spreche, werde ich ihnen zumindest die Gerechtigkeit widerfahren lassen, indem ich ihnen einen Song schreibe, den sie mögen, okay? Ich kenne Serena sehr gut und ich weiß, dass sie es laut und deutlich hören wird, aber sie wird mich auch nicht dafür hassen, weil der Song unbeschwert ist.“