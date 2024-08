Start am Valentinstag Dreharbeiten abgeschlossen: „Bridget Jones 4“ ist im Kasten

Renée Zellweger bei einem Event zu "Bridget Jones' Baby". (lau/spot)

SpotOn News | 09.08.2024, 22:31 Uhr

Die Dreharbeiten zum vierten "Bridget Jones"-Teil konnten erfolgreich abgeschlossen werden, wie die Produktionsfirma der romantischen Komödie bekannt gab.

Die Produktion des vierten "Bridget Jones"-Films schien zuletzt vom Pech verfolgt, wie verschiedene Berichte der britischen "The Sun" offenbarten. So soll sich etwa im Juni einer der Hauptdarsteller einen Knochenbruch zugezogen haben. Dann wieder verärgerte der Filmdreh angeblich prominente Anwohner wie Musiker Harry Styles (30) oder Oscarpreisträger Rami Malek (43) im Norden Londons. Zuletzt berichtete "The Sun" sogar von Fledermäusen, derentwegen der Dreh unterbrochen werden musste. Doch jetzt gibt es zur Abwechslung auch einmal positive Nachrichten: "Bridget Jones: Mad About the Boy", wie der Titel des Films lautet, ist abgedreht und im Kasten.

"Wir sehen uns am Valentinstag"

Dass die Dreharbeiten in England erfolgreich abgeschlossen werden konnten, gab die Produktionsfirma Working Title Films auf X bekannt. "Dreharbeiten beendet. Wir sehen uns am Valentinstag", heißt es in dem Beitrag, der damit abermals den bereits bekannten Starttermin am Valentinstag 2025 auf dem US-Streamingdienst Peacock bestätigt. Fans hatten zuvor befürchtet, dass Probleme bei den Dreharbeiten möglicherweise für eine Verzögerung des Filmstarts sorgen könnten. In Deutschland soll "Bridget Jones 4" indes im Kino erscheinen.

That's a wrap. See you on Valentine’s Day. pic.twitter.com/dI8QZwPoRC — Working Title (@Working_Title) August 8, 2024

Cast und Handlung von "Bridget Jones: Mad About the Boy"

Im kommenden Film verkörpert Franchise-Star Renée Zellweger (55) wiederum die liebenswerte Hauptfigur, die nun Witwe und Mutter zweier Kinder ist. Hugh Grant (63) kehrt als Schürzenjäger Daniel Cleaver zurück, nachdem dessen Tod in den letzten Momenten des Vorgängerfilms "Bridget Jones' Baby" revidiert worden war. Auch Oscarpreisträgerin Emma Thompson (65) kehrt aus dem dritten Teil zurück. Neu mit dabei sind unter anderem der aus "12 Years a Slave" bekannte Chiwetel Ejiofor (47) sowie "The White Lotus"-Star Leo Woodall (27), der einen jüngeren Mann verkörpert, mit dem Bridget Jones eine zwanglose Affäre beginnt.

Wie die britische "Daily Mail" berichtete, soll Oscarpreisträger Colin Firth (63), der in allen drei bisherigen "Bridget Jones"-Teilen Mark Darcy spielte, für einen kurzen Auftritt zurückkehren. Firth sei demnach beim Drehen einer Szene gesichtet worden. Da seine Figur in der Handlung des Films verstorben ist, blieb unklar, ob es sich dabei eventuell um einen Rückblick oder aber eine Traumsequenz handelte.