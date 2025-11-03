Stars Drew Barrymore: An diese ’sieben gesunde Gewohnheiten‘ hält sie sich, wenn sie mit ihrem Aussehen zu kämpfen hat

Drew Barrymore at Daytime Emmy Awards in Pasadena, California - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.11.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es nicht immer einfach, sich gut in ihrem Körper zu fühlen.

Drew Barrymore hat eine Liste mit „sieben gesunden Gewohnheiten“ für Tage, an denen sie sich nicht „selbstbewusst und attraktiv“ fühlt.

Die 50-jährige Schauspielerin gab zu, dass sie mit ihrem Selbstbild zu kämpfen hat. Doch ihr Therapeut half ihr dabei, eine Reihe von Selbstfürsorge-Maßnahmen zu entwickeln, die ihr helfen, sich wieder besser zu fühlen. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ erzählte der Hollywood-Star: „Alle sagten, es würde ein Prozess von Versuch und Irrtum werden – und ich hatte jede Menge Irrtümer. Ich habe die Person im Spiegel nicht wiedererkannt. Ich dachte: ‚Ist das der Crypt Keeper? Nein, das bin ich.'“ Drew gab zu: „Ich habe mich einfach nicht gut mit mir selbst gefühlt.“

Zu ihren bewährten Maßnahmen gehören eine gesündere Ernährung, mehr Schlaf, mehr Bewegung und früheres Aufstehen, um den morgendlichen Stress mit ihren Kindern zu vermeiden. „Jedes Mal, wenn ich mich so fühle, denke ich: ‚Okay, reiß dich zusammen – iss gesünder, priorisiere Schlaf, beweg dich ein bisschen mehr und bring dich wieder ins Gleichgewicht'“, schilderte sie. Die ‚Ungeküsst‘-Darstellerin fügte hinzu: „Es ist nicht gut, in einem Zustand stecken zu bleiben, in dem man sich nicht selbstbewusst, attraktiv oder wohl in seiner Haut fühlt. Also sind das einfach kleine Schritte, die man unternehmen kann.“

Drew hat mit ihrem Ex-Mann Will Kopelman die Kinder Olive (13) und Frankie (11). Sie fühlt sich immer besser, wenn sie zehn Minuten früher aufsteht. „Ich dachte: ‚Okay, du kannst in diesem besch***enen Muster stecken bleiben – oder du kannst es ändern, indem du einfach alles zehn Minuten früher machst und schaust, wie es sich anfühlt.‘ Es ist immer noch nicht perfekt, aber ein bisschen besser. Ehrlich gesagt sollte ich wahrscheinlich nochmal zehn Minuten früher aufstehen“, räumte die Talkshow-Moderatorin ein.