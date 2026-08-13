Stars Drew Barrymore trifft Flugbegleiterin vier Jahre nach emotionaler Begegnung wieder

Drew Barrymore - Famous - New York City - November 2019 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2026, 18:00 Uhr

Drew Barrymore brach am Mittwoch (12. August) in ihrer Talkshow in Tränen aus.

Dort traf sie eine Flugbegleiterin wieder, die ihr auf ihrem Weg in ein Leben ohne Alkohol Trost gespendet hatte. Die 51-jährige Schauspielerin hatte Mühe, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, als eine Zuschauerin, die sie vier Jahre zuvor kennengelernt hatte, von ihrer ersten Begegnung erzählte.

Die Flugbegleiterin sagte zu Drew: „Als ich dich kennengelernt habe, hast du weinend in meiner Bordküche gestanden. Wir saßen dort zusammen, und du hast immer weiter geweint, weil du so viel durchgemacht hast. Du hast einfach nur geschluchzt, und ich habe dich im Arm gehalten.“ Daraufhin ging Drew ins Publikum, setzte sich zu der Frau, umarmte sie und erinnerte sich unter Tränen: „Das war ein wirklich, wirklich schwieriges Jahr; tatsächlich war es das Jahr, in dem ich aufgehört habe zu trinken. Wenn man aufhört zu trinken, ist es nicht so, dass plötzlich alle Probleme verschwinden; es gibt immer noch unglaublich viel, woran man arbeiten muss.“

Anschließend wandte sich Drew an das Publikum und fügte hinzu, dass sie damals gewusst habe, dass Alkohol für sie das größte Problem in ihrem Leben war. Sie erzählte: „Alkohol war Gift für mich, und ich griff darauf zurück, weil ich nichts fühlen wollte. Wenn ich trank, fühlte ich mich besser, deshalb griff ich immer wieder darauf zurück.“

Über die Mitarbeiterin der Fluggesellschaft sagte Drew, sie werde „auf jeden Fall“ ihre Telefonnummer brauchen, bevor sie ihr sagte: „Es gab einen Grund, warum wir uns an diesem Tag begegnet sind; danke, dass du mir damals erlaubt hast, so ehrlich und offen zu dir zu sein, und danke, dass du jetzt genauso ehrlich und offen zu mir bist.“ Drew zog die Frau danach für eine weitere tränenreiche Umarmung an sich, während das Publikum applaudierte und jubelte.

Es ist nicht das erste Mal, dass Drew offen über ihren Weg in ein Leben ohne Alkohol gesprochen hat. Zuvor hatte sie das Thema bereits in einem Essay aufgegriffen, den sie für ihr Magazin ‚Drew‘ geschrieben hatte. Darin bezeichnete sie den Verzicht auf Alkohol als „eines der befreiendsten Dinge auf meinem Lebensweg“ und erklärte, dass sie sich endlich von der „Qual aus Schuldgefühlen und Dysfunktion“ habe befreien können.