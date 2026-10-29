Stars ‚Du solltest sterben‘: Jennifer Lawrence wird wegen ihrer Meinung zu Serien-Liebesdreieck angegangen

2024 AFI Fest - Jennifer Lawrence - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 11:00 Uhr

Die Oscar-Preisträgerin hat sich zu den feindseligen Reaktionen auf ihre Unterstützung für Jeremiah in 'The Summer I Turned Pretty' geäußert.

Jennifer Lawrence enthüllt, dass sie wegen ihrer Vorliebe für den falschen Seriencharakter so viel Gegenwind bekam wie nie zuvor in ihrer Karriere.

Einige Fans der Teenager-Serie ‚The Summer I Turned Pretty‘ schickten der Oscar-Preisträgerin sogar beleidigende Nachrichten. Die 36-jährige Schauspielerin sprach am Mittwoch (28. Oktober) im Podcast ‚Call Her Daddy‘ über die Reaktionen. Das Finale der dritten und letzten Staffel der Prime-Video-Serie lag zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als ein Jahr zurück. Jennifer hatte sich öffentlich für Jeremiah Fisher, gespielt von Gavin Casalegno, ausgesprochen und damit gegen dessen Bruder Conrad gestimmt, den Christopher Briney verkörperte. Die romantische Serie basiert auf den Bestsellerromanen von Jenny Han.

„Ich habe gesagt, dass ich Team Jeremiah bin“, erklärte Jennifer. Die Reaktionen darauf hätten alles übertroffen, was sie je an Kontroversen erlebt habe. Zunächst habe sie ihre Freunde mit ihrer Meinung lediglich ein wenig provozieren wollen. Jeremiah und seine Beziehung zur Hauptfigur Isabel „Belly“ Conklin spalten die Fangemeinde. „Ich glaube, ich wollte ein bisschen provozieren, weil ich das auch bei meinen Freunden gemacht habe. Ich habe gesagt: ‚Ich mag Jeremiah‘, und sie haben nur mit den Augen gerollt“, berichtete sie.

Sie habe die Reaktionen für harmlos gehalten. „Das war es nicht. Die Leute haben geschrieben: ‚Du solltest sterben'“, verriet der ‚Die Tribute von Panem‘-Star. Die von Jenny Han entwickelte Serie erzählt von Belly, gespielt von Lola Tung, die während ihrer Sommeraufenthalte im fiktiven Küstenort Cousins Beach zwischen den beiden Fisher-Brüdern steht. Die 2025 veröffentlichte dritte Staffel brachte die zentrale Liebesgeschichte zu einem Abschluss und löste eine breite Diskussion darüber aus, ob Belly Jeremiah oder Conrad wählen sollte.

Jennifer zeigte sich überrascht von der Heftigkeit der Reaktionen, obwohl sie seit vielen Jahren in der Öffentlichkeit steht. Sie habe schon häufig für Aufregung gesorgt und die Öffentlichkeit immer wieder verärgert. „Ich bin alt. Ich bin seit Jahrzehnten berühmt. Mir wäre nie in den Sinn gekommen, dass das der Aufreger Nummer eins sein würde, bei dem die Leute einfach sagen: ‚Ich wünschte, du wärst nie geboren worden'“, ergänzte sie.

Bereits 2025 hatte Jennifer ihre Vorliebe in einem Interview mit der Streamingplattform Mubi verteidigt. „Ich bin Team Jeremiah, ganz klar. Ich finde, Conrad ist toxisch“, sagte sie damals. „Er mochte sie irgendwie, dann aber wieder nicht, und ließ sie in der Luft hängen.“ Dass er Belly seine Liebe erst in der Nacht vor ihrer geplanten Hochzeit gestanden habe, bezeichnete die Schauspielerin als krank. Zugleich war ihr bewusst, dass ihre Meinung nicht bei allen gut ankommen würde: „Macht mich fertig.“