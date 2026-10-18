Stars Miley Cyrus hat eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben gefunden

Miley Cyrus 'Bass Persuades' Album Release Party - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.10.2026, 13:00 Uhr

Miley Cyrus hat eine gesunde Balance zwischen Beruf und Privatleben gefunden.

Die 33-jährige Popikone hatte in der Vergangenheit Zweifel geäußert, ob sie jemals wieder live auftreten würde. Am Freitag (16. Oktober) stand sie jedoch auf der Bühne der legendären Hollywood Bowl in Los Angeles und sprach über ihr neu gewonnenes Gleichgewicht zwischen Karriere und Privatleben. Die erfolgreiche Sängerin, die auch als Schauspielerin Erfolge feiert, sagte zu ihren Fans: „Für mich darf es nicht nur um Auftritte gehen. Denn irgendwann fällt der Vorhang, die Lichter gehen aus und ich muss nach Hause zurückkehren und mit mir selbst im Reinen sein. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr das anerkennt, respektiert und feiert. Danke, dass ihr mich dabei unterstützt und ermutigt, diese Balance in meinem Leben zu finden, die es mir ermöglicht, all das zu haben, was ich mir immer gewünscht habe.“

Miley hatte zuvor erklärt, dass es „wirklich schwierig ist, während einer Tournee nüchtern zu bleiben“. Seit ihrer ‚Bangerz Tour‘ im Jahr 2014 hat die Sängerin kein Album mehr mit einer ausgedehnten Live-Tournee begleitet. Nach schwierigen Erfahrungen auf früheren Tourneen hatte sie deutlich gemacht, dass sie vorerst nicht wieder auf Tour gehen möchte. In der US-Morgensendung ‚Good Morning America‘ erklärte Miley, die seit 2017 auf Marihuana verzichtet: „Es ist wirklich schwierig, auf Tour nüchtern zu bleiben. Dabei ist genau das eine wichtige Säule der Stabilität in meinem Leben. Nichts von dem, was ich künstlerisch erschaffe, wäre ohne meine Denkweise überhaupt möglich.“

Miley sieht große Defizite bei den Rahmenbedingungen für tourende Künstler. Die Tochter des Countrymusikers Billy Ray Cyrus sagte: „Körperlich wäre ich durchaus in der Lage, auf Tour zu gehen. Ich habe die Möglichkeiten dazu, und ich wünschte, ich hätte auch den Wunsch danach. Aber das ist nicht der Fall. Außerdem glaube ich nicht, dass es eine Infrastruktur gibt, die Künstler ausreichend unterstützt.“ Die Sängerin von Hits wie ‚Wrecking Ball‘ räumte zudem ein, dass Tourneen in der Vergangenheit ihre psychische Gesundheit belastet hätten. Miley, die von 2018 bis 2020 mit dem Schauspieler Liam Hemsworth verheiratet war, erklärte: „Ich glaube, es ist wirklich schwierig, psychisch gesund zu bleiben.“