Film Jennifer Lawrence ergattert nächste große Filmrolle

Jennifer Lawrence - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - Golden Globes BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.09.2026, 11:00 Uhr

Jennifer Lawrence hat für Zach Creggers Sci-Fi-Thriller 'The Flood' unterschrieben, der am 11. August 2028 erscheinen soll.

Jennifer Lawrence hat für den Sci-Fi-Thriller ‚The Flood‘ unterschrieben.

Die ‚Silver Linings‘-Darstellerin wird sich für den Film von Warner Bros. und New Line Cinema mit Zach Cregger zusammentun. Cregger wird das Drehbuch schreiben, den Film produzieren und Regie führen. Details zur Handlung wurden bislang allerdings noch nicht bekannt gegeben. ‚The Flood‘ soll am 11. August 2028 in die Kinos kommen. Lawrence dürfte in den kommenden Monaten alle Hände voll zu tun haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass sie zur Besetzung der neuen romantischen Komödie ‚One Month Mark‘ gestoßen ist.

Die 36-Jährige wird den Film über ihre Firma Excellent Cadaver auch produzieren. Für das bevorstehende Projekt arbeitet sie mit Apple Original Films zusammen. Grundlage ist ein sogenanntes Spec Script von Sophie Fleur de Bruijn, also ein Drehbuch, das ohne vorherigen Auftrag geschrieben wurde. Die Inhaltsangabe des Films lautet: „Sie hat es in keiner Beziehung jemals über einen Monat hinaus geschafft. Er war noch nie länger als einen Monat ohne Beziehung.“ Damit handelt es sich um ihren vierten Apple Original Film. Zuvor war Lawrence bereits an ‚Causeway‘ sowie ‚Bread and Roses‘ beteiligt.

Ihr drittes bevorstehendes Projekt ist ‚What Happens At Night‘. Darin wird die Schauspielerin an der Seite von Leonardo DiCaprio in einem Film von Martin Scorsese zu sehen sein. Der Gothic-Psychothriller, dessen Dreharbeiten gerade abgeschlossen wurden, basiert auf Peter Camerons gleichnamigem Roman aus dem Jahr 2020. Das Drehbuch stammt von Patrick Marber. Zur Besetzung gehören außerdem Mads Mikkelsen, Patricia Clarkson und Jared Harris.

Allerdings bekommt Lawrence nicht immer die Rollen, die sie sich wünscht. Anfang dieses Jahres behauptete die Oscar-Preisträgerin, dass sie eine Rolle in ‚Once Upon a Time in Hollywood‘ an Margot Robbie verloren habe, weil sie nicht „hübsch genug“ gewesen sei. Lawrence erklärte, Regisseur Quentin Tarantino habe sie für die Rolle der tragischen Sharon Tate in dem Film von 2019 haben wollen. Kritiker hätten sie jedoch als zu „hässlich“ für die Darstellung der Schauspielerin und Ehefrau von Roman Polanski angesehen. Tate war 1969 von Mitgliedern der Manson-Sekte ermordet worden. „Nun, das wollte er, und dann waren alle so: ‚Sie ist nicht hübsch genug, um Sharon Tate zu spielen'“, enthüllte Lawrence im Podcast ‚Happy Sad Confused‘.