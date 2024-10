Stars Elton John: Er will weiter live spielen Sir Elton John plant auch weiterhin, live aufzutreten. Der 77-jährige Sänger, der seine Farewell Yellow Brick Road-Tour im Juli 2023 beendete, hat verraten, dass er immer noch vorhat, live aufzutreten, auch wenn er nicht weiß, „was es mit sich bringen wird“. In einem Auszug aus ‚Farewell Yellow Brick Road: Memories Of My Life on Tour‘ […]