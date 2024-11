Musik Dua Lipa: Neues Live-Album in der Mache

Dua Lipa Performs At The Royal Albert Hall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.11.2024, 11:00 Uhr

Dua Lipa wird Berichten zufolge ein Live-Album veröffentlichen.

Die 29-jährige Pop-Ikone trat letzten Monat auf der Bühne der Royal Albert Hall in London auf. Jetzt wurde enthüllt, dass die Show nicht nur für ein TV-Special gefilmt wurde, sondern auch als eigenständiges Album veröffentlicht werden soll.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Dua wollte ihren Fans nach einem fantastischen Jahr etwas zurückgeben. Sie hat sich schon früher mit Live-Veröffentlichungen beschäftigt, wie zum Beispiel mit ihrem Auftritt bei den Brit Awards, aber dies ist das erste Mal, dass sie ein komplettes Live-Album veröffentlicht.“ Es werde erwartet, dass das Projekt in den kommenden Wochen bekannt gegeben wird.

Duas Setlist in der Royal Albert Hall bestand aus Hits wie ‚Don‘t Start Now‘ und ‚Be the One‘ sowie ‚Dance the Night‘ von ‚Barbie‘ und sie performte sogar ein Duett von ‚Cold Heart‘ mit Sir Elton John. Es wird angenommen, dass ‚An Audience with Dua Lipa‘ irgendwann vor den Feiertagen auf ITV1 ausgestrahlt wird und dass die ‚Training Season‘-Hitmacherin mit dem Special in die Fußstapfen von Adele und Kylie Minogue treten wird. Im Gegensatz zu ihren Vorgängerinnen soll sie aber keine Fragen aus dem Publikum beantworten. Stattdessen wird das Format der Show dem eines Konzertfilms folgen.