Stars Dua Lipa und Callum Turner gründen Produktionsfirma

Callum Turner and Dua Lipa at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2025, 11:18 Uhr

Das Promi-Paar ist jetzt Inhaber des Unternehmens TwentyTwo Films Limited.

Dua Lipa und Callum Turner haben ihre eigene Produktionsfirma gegründet.

Die Popsängerin und ihr Verlobter haben ein neues Unternehmen namens TwentyTwo Films Limited ins Leben gerufen. Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Dua und Callum sind beide sehr ehrgeizig und haben viele Ideen für Projekte, die sie zusammen umsetzen möchten.“ Dua war bereits in den Filmen ‚Barbie‘ und ‚Argylle‘ zu sehen, wünscht sich aber mehr „kreative Kontrolle“ über ihre Projekte.

Die beiden Stars haben schon eine Menge Ideen für die langfristige Zukunft von TwentyTwo Films Limited. Der Insider erklärte: „Sie hat schon ein wenig in die Filmwelt hineingeschnuppert. Aber wenn sie weitere Projekte macht, möchte sie mehr kreative Kontrolle haben. Sie und Callum haben unzählige Ideen, von denen sie glauben, dass sie funktionieren könnten. Es ist zwar noch sehr früh, aber die Weichen sind gestellt.“

Erst kürzlich verriet die ‚Training Season‘-Interpretin, dass sie sich nach der Verlobung „glücklicher als je zuvor“ fühle. Im Interview mit ‚Harper’s Bazaar‘ schwärmte sie: „Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes, etwas wirklich Inspirierendes. Man findet sich ständig dabei wieder, sich auf die bestmögliche Weise intensiv zu verlieben. Diese Verletzlichkeit ist so beängstigend, aber ich fühle mich so glücklich, sie erleben zu dürfen.“ Die 30-Jährige gestand: „Ich habe lange Zeit damit verbracht, mein Herz zu schützen und auf Distanz zu halten. Aber jetzt lasse ich dieses Gefühl los und sage mir: ‚Okay, wenn ich verletzt werde, dann ist es eben so.‘ Ich muss die Liebe einfach zulassen.“