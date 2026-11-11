Stars Dustin Hoffman über ‚Die Reifeprüfung‘: ‚Ich war praktisch pleite!‘

Dustin Hoffman Anne Bancroft - The Graduate - 1967 United Artists Film Still BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 14:00 Uhr

Dustin Hoffman spricht über 'Die Reifeprüfung' und dass er nach dem Film pleite war.

Der Film ‚Die Reifeprüfung‘ machte Dustin Hoffman Ende der 1960er-Jahre weltberühmt.

Finanziell hatte der Erfolg für den Schauspieler zunächst allerdings erstaunlich wenig zu bieten. Wie der heute 89-Jährige in seinen neuen Memoiren ‚Look At Me‘ enthüllt, blieben ihm von seiner Gage nach Abzug sämtlicher Kosten gerade einmal 3000 US-Dollar. Trotz seines plötzlichen Ruhms musste er anschließend sogar Arbeitslosengeld beziehen. „Ob man es glaubt oder nicht: Von ‚Die Reifeprüfung‘ habe ich nach Abzug aller Ausgaben gerade einmal 3000 Dollar mit nach Hause genommen. Sogar meine Reise nach Los Angeles für die Dreharbeiten musste ich selbst bezahlen“, schreibt Hoffman in seinem Buch. Als das Geld aufgebraucht gewesen sei, habe er sich arbeitslos gemeldet. Dabei war sein Gesicht längst überall bekannt. „Ich konnte kaum noch auf die Straße gehen, ohne dass Menschen auf mich zukamen, mich berühren wollten oder um ein Autogramm baten. Trotzdem war ich praktisch pleite“, erinnert sich der Hollywood-Star.

Seine Zeit auf staatliche Unterstützung war allerdings schneller vorbei als erwartet. Das Magazin ‚Life‘ veröffentlichte ein Foto, das Hoffman bei einer Arbeitslosigkeitsbehörde zeigte. Für den Schauspieler wurde die Situation dadurch äußerst unangenehm. Er habe sich anschließend nicht mehr dorthin zurückgetraut. „Ich konnte dort nie wieder hingehen. Die abfälligen Blicke der anderen Menschen in der Schlange waren mir peinlich. Sie brauchten das Geld wirklich und gingen offenbar davon aus, dass ich es nicht nötig hätte“, schreibt er in seinen Erinnerungen.

Neben den finanziellen Schwierigkeiten hat Hoffman kürzlich auch eine andere brisante Episode aus seinem Leben öffentlich gemacht. Im Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘ berichtete er von einer Affäre mit einer verheirateten Frau, die beinahe dramatisch geendet wäre. Die Frau habe ihn eines Abends zu sich nach Hause eingeladen, nachdem ihr Ehemann eingeschlafen war. Sie sei offenbar davon ausgegangen, dass dieser nicht wieder aufwachen würde. Doch während Hoffman und seine Geliebte gerade intime Zeit miteinander verbrachten, sei der Mann plötzlich aufgetaucht – und zwar mit einer Waffe. „Ich hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Sie dachte, wenn ihr Mann erst einmal eingeschlafen wäre, würde er auch weiterschlafen. Deshalb lud sie mich zu sich ein“, erzählte der Schauspieler. Als der Ehemann mit gezogener Pistole im Zimmer stand, habe Hoffman Todesangst bekommen. Besonders eindrücklich schilderte er den Moment, in dem die Waffe direkt auf ihn gerichtet war. „Wenn jemand eine Pistole auf dich richtet, begreifst du plötzlich, dass er jeden Augenblick abdrücken könnte. Sein Finger liegt am Abzug und du denkst nur: Gleich ist es vorbei. Ich werde sterben.“ In einer solchen Situation werde einem schlagartig bewusst, wie viel man zu tun bereit sei, um das eigene Leben zu retten, so Hoffman.