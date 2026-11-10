Stars ‚Er ist so attraktiv‘: Goldie Hawn schwärmt von ihrem Partner Kurt Russell

Goldie Hawn And Kurt Russell - GH Foundation - California - September 27th 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 18:00 Uhr

Goldie Hawn schwärmt von ihrem Partner Kurt Russell.

Goldie Hawn ist auch nach 43 gemeinsamen Jahren noch immer Feuer und Flamme für Kurt Russell.

Die 80-jährige Schauspielerin findet ihren langjährigen Partner nach wie vor ausgesprochen attraktiv und macht daraus kein Geheimnis. In der Sendung ‚The Jennifer Hudson Show‘ am Dienstag (10. November) geriet Hawn regelrecht ins Schwärmen. „Er ist so attraktiv“, sagte sie über den 75-jährigen Schauspieler. „Ich sehe ihn auch heute noch an. Wir sind zwar ein paar Jahre älter geworden, aber er ist immer noch so unglaublich attraktiv. Und ich sage ihm, dass die Liebe noch immer da ist. Er ist wunderschön und macht mich glücklich.“

Doch nicht nur sein Aussehen hat es der Schauspielerin angetan. Auch Russells temperamentvolle Art und sein ansteckendes Lachen gehören für sie zu den Dingen, die sie an ihm besonders liebt. Der ‚Private Benjamin‘-Star erklärte, dass sie eine Mischung aus einem charmanten und einem etwas unberechenbaren Mann schätze. „Man fragt sich ja immer, ob man einen netten Mann möchte oder einen netten Mann, der auch ein bisschen gefährlich ist. Ich mag eine Mischung aus beidem.“ Besonders angetan ist Hawn von Russells großer Persönlichkeit und seinem ausgeprägten Humor. „Ich mag Menschen mit einer starken Persönlichkeit, die wirklich Spaß verstehen und laut lachen. Er lacht einfach unglaublich laut.“

Dass sein Vergnügen manchmal auch für andere Menschen hörbar wird, zeigte eine gemeinsame Heimreise aus New York. Russell hatte Kopfhörer auf und amüsierte sich köstlich über einen Film. „Er hat sich kaputtgelacht. Ich habe nur gesagt: ‚Psst, hör auf, du störst die anderen Leute.‘ Aber er hätte diese Sendung beziehungsweise den Film nicht mehr genießen können“, erinnerte sich Hawn lachend. „Ich liebe ihn einfach. Er hat eine riesige Persönlichkeit. Außerdem ist er der beste Vater.“

Die beiden lernten sich bereits 1966 bei Dreharbeiten kennen und kamen Jahre später wieder zusammen. 1987 standen sie für die Komödie ‚Overboard‘ gemeinsam vor der Kamera. An die Produktion denkt Hawn auch aus einem ganz persönlichen Grund gerne zurück: Ihr gemeinsamer Sohn Wyatt war damals gerade vier Monate alt und machte während der Dreharbeiten seine ersten Schritte. „Es hat so viel Spaß gemacht, den Film zu drehen, weil er unglaublich lustig war. Aber woran ich mich besonders erinnere, ist, dass Wyatt damals seine ersten Schritte gemacht hat“, erzählte sie. Dass die langjährige Beziehung trotz aller Harmonie nicht frei von Meinungsverschiedenheiten ist, hatte Hawn bereits im Podcast ‚Conan O’Brien Needs a Friend‘ eingeräumt. So hätten die beiden beispielsweise unterschiedliche politische Ansichten. „Wir sind uns nicht in allem einig. Seine politischen Ansichten unterscheiden sich von meinen“, erklärte sie. Entscheidend sei jedoch etwas anderes: „Das Größte auf der Welt ist unsere Familie. Dort finden wir unser Glück und konzentrieren uns auf das, was uns wirklich wichtig ist.“