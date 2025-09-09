Film Dwayne Johnson nimmt ab, um 70-jährigen Chicken Man zu spielen

Bang Showbiz | 09.09.2025, 11:00 Uhr

Der Actionstar ist aktuell auf strenger Diät, um seine Rolle als Chicken Man glaubwürdig darstellen zu können.

Dwayne Johnson nimmt Gewicht ab, um einen 70-jährigen Mann in ‚Lizard Music‘ zu spielen.

Der 53-jährige Wrestler, der vor einigen Jahrzehnten zum Hollywoodschauspieler avancierte, wird sich erneut mit ‚The Smashing Machine‘-Regisseur Benny Safdie für eine kommende Verfilmung von Daniel Pinkwaters Roman zusammentun. Darin geht es um einen Jungen, der den sogenannten Chicken Man kennenlernt, um eine unsichtbare Insel voller intelligenter Eidechsen-Musiker zu finden. Während einer Karriere-Retrospektive beim Toronto Film Festival sagte Johnson: „Das hier bin ich abgespeckt. Im Prozess des Abnehmens. Ich habe noch einen langen Weg vor mir. Ich bin so aufgeregt, die Chance zu bekommen, mich hoffentlich wieder zu verwandeln, so wie ich es in ‚Smashing Machine‘ tun konnte. [Das bedeutet] weniger Hühnchen essen.“

The Rock hat den Großteil der 30 Pfund Muskelmasse verloren, die er sich für die Rolle des MMA-Kämpfers Mark Kerr in ‚The Smashing Machine‘ angeeignet hatte, während er sich nun für die neue Rolle verwandelt. Johnson beschrieb den Film als eine „verspielte“ Geschichte, die sich auf einen Jungen konzentriert, der nachts eine Übertragung von Eidechsen sieht, die Musik spielen. Er geht durch eine versteckte Tür und trifft den Chicken Man, was zu einem wilden und wundervollen Abenteuer führt. „Benny hat mir das nach [‚Smashing Machine‘] gepitcht“, erinnert sich der Filmstar. „Und nach etwa 45 Minuten war das Pitching vorbei, und ich sagte: ‚Ich bin dein Chicken Man.'“ Die neue Rolle ist ein weiterer Karriereschwenk für Johnson, der zu Tränen gerührt war, nachdem ‚The Smashing Machine‘ letzte Woche beim Filmfestival in Venedig eine 15-minütige Standing Ovation erhielt. Der Schauspieler gab zu, dass er die Gelegenheit genossen habe, seine dramatische Bandbreite zu zeigen, nachdem er sich mit seinen Rollen in großen Action- und Comedy-Filmen „eingeschränkt“ fühlte. Bei einer Pressekonferenz in Venedig sagte er: „Ich hatte einfach dieses brennende Verlangen und diese Stimme, die sagte: ‚Nun, was wäre, wenn?‘ Aber was, wenn da noch mehr ist, und was, wenn ich es kann? Und oft ist es schwerer für uns – oder zumindest für mich – zu wissen, wozu man fähig ist, wenn man in etwas hineingezwängt wurde.“

Der ‚Jungle Cruise‘-Star hat nicht das Gefühl, dass er in Hollywood noch etwas beweisen muss, und genießt die Chance, seine eigenen Karriere-Wünsche zu erfüllen. Er verriet: „Ich glaube nicht, dass es darum geht, Hollywood etwas zu beweisen, sondern vielmehr, dass es jetzt nur noch für mich ist. Und die Wahrheit ist, ich habe mich vor ein paar Jahren umgesehen und angefangen zu denken: ‚Lebe ich meinen Traum oder lebe ich die Träume anderer Leute?‘ Man könnte sich entweder fügen und sagen: ‚Nun ja, das ist der Status quo. Die Dinge laufen gut. Ich will kein Aufsehen erregen.‘ Oder sagen: ‚Nein, ich will jetzt meine Träume leben und das tun, was ich tun will, und das anzapfen, was ich anzapfen will.'“