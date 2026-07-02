Stars Dwayne Johnson wurde gewarnt, er solle ‚beim Wrestling bleiben‘, als er Schauspielkarriere ankündigte

Dwayne Johnson - Moana Experience Launch Event - London - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 14:00 Uhr

Der ehemalige Profi-Wrestler erfuhr in seinem Umfeld viel Widerstand, als er seinen Traum teilte, Schauspieler zu werden.

Dwayne Johnson wurde von „einflussreichen Menschen“ in seinem Leben gesagt, er solle Wrestler bleiben, als er ankündigte, den Ring gegen die Leinwand einzutauschen.

Bevor er Schauspieler wurde, war Dwayne vor allem als Wrestler bekannt und trat unter dem Namen ‚The Rock‘ auf. Später entschied er sich dazu, sein Glück in Hollywood zu versuchen. Eine seiner ersten Rollen spielte er 2001 in ‚Die Mumie kehrt zurück‘ – obwohl zahlreiche Verwandte und Freunde ihn warnten, dass dies keine besonders gute Idee sei.

Im Interview mit ‚MamaMia‘ erzählte der Star: „Es gab eine Zeit, in der ich kein Schauspieler war. Es gab eine Zeit, in der ich Profi-Wrestler war. Ich habe 300-Pfund-Männer im Ring mit Suplexes durch die Gegend geworfen, aber ich wollte mehr.“ Dwayne beteuerte, dass er seine Arbeit geliebt habe. Die Welt des Profi-Wrestlings habe ihm ein großartiges Leben ermöglicht. „Aber aus dem Wunsch nach mehr sagte ich: ‚Okay, ich will mich weiterentwickeln und wachsen. Wie könnte Hollywood für mich aussehen? Und was kann ich Hollywood bieten? Was für ein Schauspieler kann ich sein?'“, schilderte er.

Sein Umfeld war dem ‚Black Adam‘-Darsteller jedoch keine große Unterstützung – ganz im Gegenteil. „Am Anfang gab es viele einflussreiche Menschen in meinem Leben, die sagten: ‚Ich glaube, du solltest beim Wrestling bleiben'“, erinnerte er sich zurück. Ihm sei gesagt worden: „Du wirst ein paar Filme machen, und dann wird dich die Maschinerie wahrscheinlich einfach wieder ausspucken.“ Doch der 54-Jährige entschied sich, seinem Herzen zu folgen. „Also ging ich ein Risiko ein – und man muss Risiken eingehen, das muss man“, erklärte er. Dwayne habe es immer vermeiden wollen, es sich zu bequem zu machen. An seine Fans gerichtet fügte er hinzu: „Ihr müsst auf euch selbst setzen. Ihr müsst es tun, denn sonst wird es niemand tun.“