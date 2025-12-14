Musik Ed Sheeran: Das war seine Inspiration für ‚Drive‘

Ed Sheeran - F1 Movie European premiere June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.12.2025, 10:51 Uhr

Der Popstar nahm für den Soundtrack des 'F1'-Films einen sehr rockigen Song auf.

Ed Sheeran ließ sich bei der Arbeit an ‚Drive‘, seinem Song für den Soundtrack des ‚F1‘-Films, von der Rockmusik der 1970er-Jahre inspirieren.

Der britische Sänger tat sich für den Track mit Dave Grohl und John Mayer zusammen. Da der Film mit ‚Whole Lotta Love‘ von Led Zeppelin eröffnet wird, wollten sie mit ihrem Song eine ähnliche Stimmung einfangen. Ed wollte das Thema des Films aufgreifen und versuchte deshalb, den Song „wie einen startenden Motor“ klingen zu lassen. Sein Produktionspartner Blake Slatkin hatte das Projekt zu ihm gebracht und war eine wertvolle Stütze.

Gegenüber ‚Variety‘ erzählte Ed: „Ich habe Blake eine Sprachnachricht geschickt, die im Grunde aus dem genuschelten Refrain bestand. Ich wollte, dass es sich wie ein startender Motor anhört. Wir wollten, dass es sich klar im Bereich von sehr riffbasierter 70er-Jahre-Rockmusik bewegt.“

Ed genoss es zudem, sich musikalisch in eine neue Richtung zu wagen. „Viele wissen gar nicht, dass Ed so rocken kann“, sagte Blake Slatkin. „Wir hatten so viele Momente, in denen wir solche Musik gemacht haben – aber sie hat nie wirklich zu einem Album gepasst.“ Der ‚Shape of You‘-Interpret ergänzte: „Es braucht diesen Riff am Anfang. Die Drums müssen an diesem Punkt einsetzen. Der Refrain muss genau hier kommen. Man singt erst Vokale, und daraus formen sich dann die Worte an diesen Stellen. Wenn man Stichpunkte aus dem Film hat, werden daraus letztlich die Songtexte – dann ist es eigentlich ziemlich leicht, die Lyrics zusammenzusetzen.“