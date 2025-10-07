Musik Ed Sheeran deutet weitere Alben nach ‚Stop‘ an

Bang Showbiz | 07.10.2025, 14:00 Uhr

Der britische Sänger gibt einen Einblick in seine Zukunftsplanung als Musiker.

Ed Sheeran weiß nicht, ob ‚Stop‘ sein „Ruhestandsalbum“ wird.

Der 34-jährige Sänger veröffentlichte letzten Monat sein achtes Studioalbum ‚Play‘. Es ist der Auftakt zu einer Reihe von Alben, die mit ‚Stop‘ enden sollen. Doch Ed betonte, dass er auch danach Musik machen möchte.

Gegenüber der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘ verriet er: „Ich weiß nicht, ob ‚Stop‘ das Ruhestandsalbum wird, weil ich immer noch Lust habe, Platten zu machen. Ich habe das Gefühl, dass ich insgesamt zehn große, prägende Alben herausbringen will. Wenn das Cover farbig ist, dann ist es ein Statement-Album. Und wenn es schwarz-weiß ist, dann ist es einfach ein Album, das ich wirklich machen wollte.“

Neben seiner Zukunft als Musiker sprach Ed auch über ein Thema, das ihn stört: Teleprompter bei Konzerten. Der Brite appellierte an andere Künstler – darunter Oasis und Sir Rod Stewart –, auf die Text-Hilfen zu verzichten. Auf die Frage, ob er selbst bei Auftritten einen Teleprompter benutzt, antwortete der ‚Castle on the Hill‘-Interpret: „Nein, ehrlich gesagt halte ich das für eine ganz gefährliche Gewohnheit, sobald man einmal damit anfängt. Immer wenn ich mit jemandem auftrete, der einen Teleprompter nutzt, und der Song dort oben steht, denke ich: ‚Oh, das ist eigentlich ganz angenehm, ganz einfach.‘ Aber ich weiß, dass man in dem Moment, in dem man sich daran gewöhnt, etwas verliert – und dann macht man es ständig.“

Befreundete Künstler würden sich „in Gesellschaft plötzlich nicht mehr an ihren größten Hit erinnern können, weil sie ihn nur noch vom Teleprompter ablesen“. Der Sänger betonte: „Ich will einfach nicht an diesen Punkt kommen.“