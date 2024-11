Musik Ed Sheeran: Er gewinnt Rechtsstreit um Musik-Copyright

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.11.2024, 13:14 Uhr

Ed Sheeran hat eine Urheberrechtsbeschwerde wegen seines Tracks ‚Thinking out Loud‘ abgewehrt. Letztes Jahr wurden der Star und seine langjährige Mitarbeiterin Amy Wadge von einer New Yorker Jury freigesprochen, nachdem sie von den Erben von Ed Townsend, der ‚Let‘s Get It On‘ mitgeschrieben hatte, beschuldigt worden waren, den Track von Townsend und Marvin Gaye für ihren eigenen Song kopiert zu haben.

Structured Asset Sales, die teilweisen Inhaber des Urheberrechts von Townsend, reichte jedoch später einen neuen Fall vor das US-Berufungsgericht für den zweiten Bezirk ein, der letztendlich erfolglos blieb. Das Berufungsgericht entschied, dass die beiden Songs nur „grundlegende musikalische Bausteine“ teilen, die nicht von einem einzelnen Songwriter besessen werden können, berichtet ‚Billboard‘. Die Richter des Berufungsgerichts urteilten: „Die strittige Vier-Akkord-Progression, die in der Popmusik allgegenwärtig ist, selbst in Verbindung mit einem synkopierten harmonischen Rhythmus, ist zu gut erforscht, um die Originalitätsschwelle zu erreichen, die das Urheberrecht verlangt. Ein übermäßiger Schutz solcher grundlegenden Elemente würde die Kreativität zu ersticken drohen und den Zweck des Urheberrechts zu untergraben. Weder die Melodie noch der Text von ‚Thinking Out‘ Loud haben irgendeine Ähnlichkeit mit denen in ‚Let‘s Get It On‘. Zwischen ihnen gibt es unbestreitbare und offensichtliche Unterschiede. Auf dem Gebiet der populären Lieder weisen viele, wenn nicht die meisten Kompositionen eine gewisse Ähnlichkeit mit früheren Liedern auf. Eine ähnliche Akkordfolge und ein ähnlicher harmonischer Rhythmus können zwar einen ähnlichen Klang und ein ähnliches Gefühl erzeugen, aber das reicht nicht aus.“

Eds Anwalt Donald Zakarin von der Anwaltskanzlei Pryor Cashman sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Dieses Urteil steht im Einklang mit der Ablehnung jeglicher Verletzungsansprüche durch die Jury in dem [früheren] Fall, die feststellte, dass Ed und Amy ‚Thinking Out Loud‘ unabhängig erstellt haben.“