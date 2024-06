Musik Ed Sheeran: Er ist ein großer Fan von Olivia Rodrigo

Bang Showbiz | 10.06.2024, 16:00 Uhr

Der Musiker verriet, dass er ein großer Fan von der Sängerin ist.

Der ‚Shape of You‘-Musiker sprach darüber, dass es auf beiden Alben der 21-jährigen Grammy-Gewinnerin, ‚GUTS‘ von 2021 und ‚SOUR‘ von 2023, keinen „überspringbaren“ Song geben würde.

In seinem ‚Therapuss With Jake Shane‘-Podcast bezeichnete der 33-jährige Sänger Britney Spears‚ Hit ‚…Baby One More Time‘ aus dem Jahr 1998 als einen der besten Debütsongs eines Künstlers. Sheeran erklärte: „Ich denke, dass ‚…Baby One More Time‘ so etwas wie einer der zwei oder drei besten Songs ist, die je geschrieben wurden.“ Der ‚Perfect‘-Star coverte Britneys Song viele Male und überhäufte auch Olivia mit Lob. Über Rodrigos Alben sagte Ed: „Auf beiden Platten, ‚GUTS‘ und ‚SOUR‘, kann man eigentlich gar nichts überspringen. Das sind einfach großartige Platten.“ Ed hatte vor kurzem enthüllt, dass er Justin Bieber seinen Hit ‚Love Yourself‘ gegeben habe, da seine Freunde ihn damals als „Meh“ kritisiert hätten. Der Song wurde daraufhin für seinen 30-jährigen Kumpel Justin zu einem großen Erfolg in den Charts. Justins Version von ‚Love Yourself‘ landete schließlich 2016 auf dem ersten Platz der Billboard Hot 100 Year-End-Charts und machte den Star zum jüngsten Künstler in der Geschichte des Magazins, der eine Single auf Platz 1 der Rangliste hatte.