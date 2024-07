EM-Finale gegen Spanien in Berlin Ed Sheeran und Co.: Diese Promis drücken den Engländern die Daumen

Ed Sheeran gilt als großer Fan der englischen Fußball-Nationalmannschaft. (dr/spot)

SpotOn News | 14.07.2024, 15:12 Uhr

Ganz England ist im Fußballfieber: Am Sonntagabend steigt das EM-Finale in Berlin gegen Spanien. Im Vorfeld bringen sich die englischen Promis wie Ed Sheeran in Stellung und drücken ihren Three Lions natürlich die Daumen.

Am Sonntag um 21:00 Uhr steigt im Berliner Olympiastadion das EM-Finale zwischen Spanien und England. Natürlich bringen sich bereits die englischen Promis in Stellung und drücken ihrem Team die Daumen, das den allerersten Europameister-Titel im Fußball in der Geschichte der Three Lions mit auf die Insel bringen möchte. In einer Serie der BBC, die auf der Seite der "Daily Mail" veröffentlicht wurde, kommt zum Beispiel auch der Musikstar Ed Sheeran (33) zu Wort, der der Mannschaft beim Halbfinale in Dortmund sogar live im Stadion unterstützte. "Ich glaube einfach, dass sich gerade alles im genau richtigen Moment zusammenfügt", erklärt Sheeran seine großen Hoffnungen.

"Ich kann es kaum erwarten. Es wird nach Hause kommen, viel Glück Jungs!", so Sheeran weiter. Auch Schauspielerin Kate Beckinsale (50) unterstützt natürlich die englische Nationalmannschaft. In einem Trikot der Three Lions textet sie kurzerhand sogar das Vaterunser um. Mit gefalteten Händen betet sie: "Unseren Sieg gib uns heute und vergib uns unsere Taktik-Kritik!" Darüber hinaus brachten unter anderem Musiker Sam Smith (32), Sängerin und Schauspielerin Amanda Holden (53) und Rapperin Little Simz (30) in kurzen Videos ihre Unterstützung für das Team von Gareth Southgate (53) zum Ausdruck.

Prinz William kommt zum Finale nach Berlin

Das englische Nationalteam gilt im Finale gegen die Spanier eher als Außenseiter, dennoch werden ihnen von vielen Experten auch gewisse Siegchancen eingeräumt: Trotz schwachem Turnierstart steigerte sich die Mannschaft von Kapitän Harry Kane (30) kontinuierlich und brachte vor allem im Halbfinale gegen die Niederlande beim 2:1-Sieg eine überzeugende Leistung auf den Rasen. Beim Finale wird unter anderem auch der britische Thronfolger Prinz William (42) im Berliner Olympiastadion erwartet. Er ist großer Fußballfan und außerdem der Präsident des englischen Fußballverbandes FA. Auch der spanische König Felipe VI. (56) wird in der deutschen Hauptstadt zum Endspiel erwartet.