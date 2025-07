Stars Ed Sheeran wird bis zum Lebensende Bodyguards brauchen

Ed Sheeran - F1 Movie European premiere June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2025, 18:00 Uhr

Ed Sheeran ist überzeugt, dass seine Familie rund um die Uhr von Sicherheitskräften geschützt werden muss – und das bis zu seinem Tod.

Der Popstar, der mit seiner Frau Cherry und den beiden gemeinsamen Kindern auf einem weitläufigen Anwesen in Suffolk lebt, hat Sicherheitsmaßnahmen getroffen, die ihn und seine Familie rund um die Uhr beschützen. Und Ed ist sich sicher, dass sie „bis ich sterbe“ Bodyguards brauchen werden, weil es in der Vergangenheit zu „unheimlichen“ Vorfällen gekommen ist.

In der australischen TV-Sendung ’60 Minutes‘ erklärte Ed: „Es sind Dinge, über die die Leute gar nicht nachdenken. Entführungsdrohungen und so ein Zeug.“ Und leider sind solche Dinge in Ed Sheerans Leben nicht nur hypothetische Überlegungen oder Androhungen von Hatern oder fanatischen Fans. „Es gab Einbruchsversuche, Dinge wurden auf mein Auto gelegt. Es ist deutlich unheimlicher als nur Fans, die auftauchen und Selfies wollen.“ Dass sich die Lage irgendwann entspannen wird, glaubt Ed nicht. „Wir haben ein Sicherheitsniveau, das sich wahrscheinlich nicht ändern wird, bis ich gestorben bin. Das ist einfach jetzt unser Leben.“

Ed gestand zudem, dass er sich mit Fans gestritten habe, die versucht haben, Fotos zu machen, während er mit seinen Kindern Lyra (4) und Jupiter (3) unterwegs war. „Ich hatte schon richtig heftige Auseinandersetzungen. Ich habe kein Problem damit, Fotos zu machen, aber ich finde es einfach komisch, wenn es um eine Vierjährige und einen Dreijährigen geht.“ Als Person in der Öffentlichkeit sei er für solche Fan-Momente immer zu haben, seine Kinder jedoch haben im Rampenlicht nichts zu suchen. Ihnen will der Star ein normales Leben ermöglichen. „Ich will weiterhin auf Tour gehen und dass Leute zu den Konzerten kommen, und ja, ich will weiterhin Platten machen und jeden Tag Songs schreiben.“

Ed hatte zuvor verraten, dass er seine Sicherheitsmaßnahmen verstärkt habe, um seine Familie zu schützen, nachdem es ein paar „komische Vorfälle“ gegeben hatte, darunter ein Einbruchsversuch. Im ‚The Louis Theroux Podcast‘ erklärte er: „Ich denke schon, dass es eine andere Art von Normalität in unserem Beruf gibt. Ich habe rund um die Uhr Security bei mir zu Hause. Ich habe Security bei meinen Kindern. Ich habe Security bei mir. Ich habe Security bei meiner Frau, einfach weil über die Jahre ein paar komische Dinge passiert sind.“