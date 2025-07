Film Eddie Murphy mimt Inspektor Clouseau in neuem ‚Der rosarote Panther‘-Streifen

29.07.2025

Eddie Murphy hat bestätigt, dass er im nächsten ‚Der rosarote Panther‘-Film Inspektor Clouseau spielen wird.

Der Schauspieler sollte bereits im Jahr 2023 in die Rolle der Kultfigur schlüpfen und hat nun verraten, dass dies eine seiner nächsten Rollen sein wird. Er erzählte Al Roker bei ‚Today‘: „Ich bereite mich darauf vor, ein [Biopic über] George Clinton zu machen […]. Ich habe bereits mit ‚Shrek 5‘ begonnen. Und ich werde – ich bin Inspektor Clouseau im nächsten ‚Pink Panther‘.“ Auf die Frage, ob Clouseau immer noch Franzose sein wird, witzelte Murphy: „Vielleicht. Nun, er muss Franzose sein, aber er könnte auch Haitianer sein. Ich werde Ihnen sagen, dass er schwarz ist. Er ist schwarz, ganz sicher.“ Insider verrieten ‚The Hollywood Reporter‘ bereits, dass der Film eine Mischung aus Live-Action und Animation sein soll.

Die Originalkomödie Der rosarote Panther kam 1964 in den USA in die Kinos, und der inzwischen verstorbene Peter Sellers spielte darin Inspektor Jacques Clouseau. Sellers spielte seine Rolle erneut in ‚A Shot in the Dark‘ von 1964 sowie in ‚Der rosarote Panther kehrt zurück‘ von 1975, ‚Inspektor Clouseau, der beste Mann bei Interpol‘ von 1976 und ‚Inspector Clouseau – Der irre Flic mit dem heissen Blick’ von 1978. Im Jahr 2006 führte Shawn Levy bei dem Reboot ‚Der rosarote Panther‘ Regie, in dem Steve Martin die Rolle des Inspektor Clouseau übernahm.

Der rosarote Panther erzählte die Geschichte des französischen Polizeidetektivs, der einen Juwelendieb, bekannt als das Phantom, zu fangen versucht. Nun hat es der Dieb auf den „Rosaroten Panther“, den wertvollsten Diamanten der Welt, abgesehen.