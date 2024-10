Stars Eddie Redmayne: Er will seine Fans nicht anschauen

Eddie Redmayne attends the New York premiere of The Day Of The Jackal - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.10.2024, 11:00 Uhr

Eddie Redmayne versucht, keinen Blickkontakt mit den Fans herzustellen.

Der 42-jährige Schauspieler hat seinen weltweiten Ruhm als einer der größten Namen in Hollywood akzeptiert, aber gelernt, dass er ein „völlig normales Leben“ führen kann, solange er unterwegs niemanden direkt ansieht.

Der ‚Phantastische Tierwesen‘-Star sagte der ‚Sunday Times‘: „Nun, ich kenne Leute, die sich von der Normalität entfernen, aber ich lebe in London und komme herum wie jeder andere. Manchmal werde ich für Fotos angehalten, aber die andere Möglichkeit ist, überall mit dem Auto hinzufahren, was verdammt teuer ist und ewig dauert. Du kannst entweder hinter Toren leben oder dich einfach durchprügeln. Ich kann ein ganz normales Leben führen, solange ich keinen Blickkontakt habe. In der Sekunde, in der du das tust, erkennen dich die Leute – aber für mich kannst du aus Ruhm machen, was du willst.“

Eddie absolvierte eine Ausbildung in Spionagekunst für seine neueste Rolle in ‚Der Tag des Schakals‘ und schlug sich gut, bis er von einem Fan entdeckt wurde, der ein Foto machen wollte. Er sagte: „Ich habe es brillant gemacht… bis mich ein Tourist um ein Selfie bat.“ Der ‚Les Misérables‘-Star, der an der Privatschule Eton College in Windsor ausgebildet wurde und dort im gleichen Schuljahr wie Prinz William war, ist sich auch bewusst, dass immer mehr Leute aus der Arbeiterklasse in Hollywood Karriere machen. Er findet es eine „gute Sache“, dass es in den letzten Jahren einen Wandel gegeben hat. Er sagte: „Es gibt eine heftige Diskussion darüber, wer einen Platz am Tisch hat und über bestimmte Gruppen von Menschen, die weniger Zugang zu Chancen hatten. Das ist eine gute Sache. In einer idealen Welt sollte jeder in der Lage sein, eine Rolle zu spielen – aber wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen.“