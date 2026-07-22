Stars Elizabeth Hurley ist mit Billy Ray Cyrus ’sehr glücklich‘

Elizabeth Hurley - January 2023 - Famous - Cirque de Soleil BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 14:00 Uhr

Die britische Schauspielerin gibt Einblicke in ihre Beziehung mit dem Country-Sänger.

Elizabeth Hurley schwärmt von ihrer Beziehung mit Billy Ray Cyrus – sie plant aber nicht, in die USA umzuziehen.

Die britische Schauspielerin genießt ihr Leben mit dem Country-Sänger und hat erklärt, wie sie die Herausforderung einer Fernbeziehung meistert. Im Gespräch mit ‚E! News‘ verriet der Filmstar: „Wir sind sehr glücklich miteinander. Wir genießen es sehr, herauszufinden, wie wir dieses Gleichgewicht zwischen Amerika und Großbritannien schaffen können. Er lebt schon immer in Amerika – seit etwa 35 Jahren in Tennessee.“

Trotz der Entfernung ist Elizabeth der Meinung, dass die beiden viele Gemeinsamkeiten haben. „Das Gute ist, dass er dort in Tennessee sehr naturverbunden lebt. Ich lebe dort, wo ich bin, ebenfalls sehr ländlich. Und das ist ein wirklich wichtiger Punkt in unserer Beziehung: Keiner von uns möchte ständig unterwegs sein“, erklärte sie. Laut der 61-Jährigen liebe es das Paar, „sich einzukuscheln und viele Dinge in der Natur zu unternehmen“.

Elizabeth, die von 2007 bis 2011 mit dem Geschäftsmann Arun Nayar verheiratet war, fügte hinzu: „Niemand würde uns ansehen und denken, dass wir so sind, aber wir sind es. Und ich liebe es. Ich liebe Gartenarbeit. Er liebt es, draußen in der Natur zu sein.“ Das Paar beobachte in seiner Freizeit gerne Greifvögel. „Es ist ein wirklich schönes Leben“, schwärmte die ‚Teuflisch‘-Darstellerin.

Zuvor hatte ein Insider verraten, dass Elizabeth und Billy Ray trotz der Herausforderungen ihrer Fernbeziehung „immer noch sehr glücklich miteinander“ seien. Die Stars machten ihre Beziehung im April öffentlich, und ihre Liebe soll in den vergangenen Monaten nur stärker geworden sein. „Sie sind jetzt seit mehr als sechs Monaten zusammen. Trotz der Skepsis war es von Anfang an echt. Und sie sind weiterhin glücklich miteinander“, erklärte der Insider gegenüber dem ‚People‘-Magazin.