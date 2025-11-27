Stars Elizabeth Olsen: ‚Ich habe das britische Land schon immer bewundert‘

Elizabeth Olsen attends the 2024 Vulture Festival - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.11.2025, 09:00 Uhr

Elizabeth Olsen hat das britische Land schon immer „bewundert“.

Die 36-jährige Schauspielerin wurde kürzlich dafür verspottet, dass sie die britische Landschaft als ihre ideale „Ewigkeitwelt“ bezeichnete – doch Elizabeth hält nun an dieser Aussage fest. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte sie: „Ich liebe es, auf die Klippen und das Meer zu schauen, meine Outdoor-Sachen zu tragen, weil es regnerisch und kalt ist, in einem charmanten kleinen Dorf mit vielen großartigen Menschen und einem großartigen Restaurant.“

Elizabeth hofft außerdem, dass ihr glücklichstes Selbst irgendwann in der Zukunft liegt. Der Filmstar sagte: „So sehr es eine Regel ist – und eine sehr clevere Regel für diese Welt und diese Geschichte – ich weiß nicht, ob wir messen können, wann wir am glücklichsten sind. […] Ich habe sehr klare Erinnerungen, in denen ich nicht aufhören konnte zu sagen, wie glücklich ich bin, aber ich würde gern glauben, dass [mein glücklichstes Selbst] irgendwo in meiner Zukunft liegt. Ich hätte lieber nicht, dass es irgendwo in meiner Vergangenheit liegt.“

Kürzlich verriet Elizabeth außerdem, dass sie früher davon träumte, eines Tages in England zu leben. Der Hollywoodstar erzählte ‚Variety‘: „Als ich in der Highschool war, träumte ich davon, als sehr alte Dame an der englischen Küste zu leben – tatsächlich allein. Vielleicht hätte ich ein Tier gehabt, und es wäre neblig und nass und ziemlich kalt gewesen, und ich wäre lange Spaziergänge gegangen.“