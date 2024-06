Film Elle Fanning: Sie spielt in ‚Badlands‘ mit

Elle Fanning - Cannes Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.06.2024, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin hat sich dem Cast des neuen Films angeschlossen.

Elle Fanning hat sich dem Cast von ‚Badlands‘ angeschlossen.

Die 26-jährige Schauspielerin soll in Gesprächen sein, der Besetzung des neuen Films beizutreten, der im ‚The Predator‘-Universum spielen wird.

Die Details zu der Handlung des Projekts müssen noch bekannt gegeben werden, aber der außerirdische Großwildjäger, der erstmals 1987 in Arnold Schwarzeneggers Film auf der großen Leinwand zu sehen war, wird erneut zu sehen sein. ‚Badlands‘ wird von Dan Trachtenberg inszeniert, der das Science-Fiction-Action-Franchise mit dem im Jahr 2022 erschienenen ‚Prey‘ wiederbelebte, in dem Amber Midthunder die Hauptrolle spielte und der auf Hulu die Zuschauerrekorde gebrochen hatte. Trachtenberg tat sich für die Geschichte erneut mit ‚Prey‘-Drehbuchautor Patrick Aison zusammen. Insider deuteten an, dass der Film nicht wie ‚Prey‘ in der Vergangenheit, sondern in der Zukunft angesiedelt sein wird. Es ist zudem nicht bekannt, ob der neue Film wie sein Vorgänger direkt über die Streaming-Dienste verfügbar sein wird. Insider, die mit dem Projekt vertraut sind, sagen, dass die Filmbosse Fanning unbedingt mit an Bord holen möchten, nachdem sie herausfanden, dass sie ein Fan des Franchise ist, und ein Treffen zwischen ihr und Trachtenberg arrangierten. Die ‚Maleficent‘-Darstellerin wird voraussichtlich einen Deal abschließen, um der Besetzung beizutreten, und man hofft, dass die Dreharbeiten noch in diesem Jahr starten. Unterdessen hatte Elle zuvor erklärt, dass sie in der Zukunft gerne hinter die Kamera treten und Regie führen würde.