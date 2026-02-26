Film Elle Fanning war schockiert über Oscar-Nominierung für ‚Sentimental Value‘

Elle Fanning - Academy Awards 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin erfuhr erst später von ihrer Oscar-Nominierung in der Kategorie 'Beste Nebendarstellerin'.

Elle Fanning hatte nicht damit gerechnet, für ‚Sentimental Value‘ für einen Oscar nominiert zu werden.

Die US-Schauspielerin ist in der Kategorie ‚Beste Nebendarstellerin‘ bei der Oscar-Verleihung nächsten Monat nominiert. Sie erzählte, dass sie vor Bekanntgabe der Nominierungen im Januar mit ihrer Schwester Dakota Fanning ausging. „Ich habe nicht darauf geachtet. Dakota und ich waren am Vorabend unterwegs – es wurde ziemlich spät“, schilderte sie gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘.

Ihre Nominierung habe die 27-Jährige erst gar nicht begreifen können. „Ich bin mit verschlafenen Augen rausgegangen und sagte: ‚Mama! Dakota! Wach auf. Ich glaube, ich habe es. Ich glaube, ich habe es.‘ Ich sah aus wie ein verrückter Zombie, der im Kreis lief und fragte: ‚Ist das wirklich real?'“, gestand sie.

‚Sentimental Value‘ erhielt insgesamt neun Oscar-Nominierungen. Für Fanning war die Anerkennung von Olivier Bugge Coutté in der Kategorie ‚Bester Schnitt‘ besonders aufregend. Die ‚Maleficent‘-Darstellerin erklärte: „Was Olivier mit dem Film gemacht hat, wie er geschnitten und aufgebaut ist – ich bin so froh, dass das nicht übersehen wurde. Es ist so besonders, er hat ein so geschultes Auge und war für den Film unverzichtbar. Ich habe inzwischen gelernt, dass Cutter in vielerlei Hinsicht den Schlüssel zu deiner Performance in der Hand halten.“

Zwischen Cast und Crew sei seit der Premiere beim Filmfestival in Cannes eine enge Bande entstanden. „Dass die Familie zusammengehalten wurde, niemand ausgeschlossen wurde und wir die Feierlichkeiten gemeinsam fortsetzen können, bedeutet mir sehr viel“, betonte Fanning. „Ich bin ziemlich emotional bei dieser ganzen Erfahrung. Ich bin immer noch ein wenig gerührt und schockiert.“

Es ist ihre erste Oscar-Nominierung überhaupt. Die blonde Schönheit betonte, dass diese Anerkennung besonders bedeutsam sei, da sie schon seit ihrem zweiten Lebensjahr schauspielert. „Es bedeutet mir sehr viel, von meinen Kollegen anerkannt zu werden. Man merkt erst, wie besonders das ist, wenn es passiert“, verriet sie.