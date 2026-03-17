Stars ‚Ich toleriere keine Respektlosigkeit!‘ Teyana Taylor bricht Schweigen nach ‚Oscar-Schubser‘

Teyana Taylor - Oscars 26 - CREDIT Etienne Laurent / The Academy/Avalon - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2026, 15:00 Uhr

Teyana Taylor hat betont, dass sie „keine Respektlosigkeit toleriert“, nachdem sie bei den Oscars geschubst wurde.

Die ‚One Battle After Another‘-Darstellerin, die in der Kategorie Beste Nebendarstellerin bei den Academy Awards nominiert war, erklärte, dass es ihr nach dem Vorfall im Dolby Theatre in Los Angeles am Sonntagabend (15. März) zwar gut gehe, sie aber noch immer ziemlich sauer sie. Sie kritisierte einen Sicherheitsmitarbeiter, weil er sie bei den Oscars angefasst hatte.

„Alle haben Spaß, und die Security war einfach ein bisschen zu viel. Es gibt immer diesen einen. Es gibt nichts zu spekulieren“, sagte die Schauspielerin auf die Situation angesprochen gegenüber ‚TMZ‘. Allerdings hört der Spaß bei ihr recht schnell auf, wenn Grenzen überschritten werden: „Das Erste, was die Leute tun, ist, Vermutungen aufzustellen, aber am Ende des Tages toleriere ich einfach keine Respektlosigkeit – besonders wenn sie unbegründet und unprovoziert ist.“

Teyanas jüngste Aussagen folgen auf ein Video, in dem sie zu sehen ist, wie sie hinter den Kulissen versucht, sich durch die Menge bei den Academy Awards zu bewegen, nachdem sie zuvor mit ihren Co-Stars auf der Bühne gewesen war, um den Preis für den Besten Film entgegenzunehmen. In dem Clip ist zu hören, wie sie ruft: „Du bist ein Mann, der seine Hände an eine Frau legt… Du bist sehr unhöflich. Du bist sehr unhöflich. Du bist sehr unhöflich.“ Einem besorgten Zuschauer erklärte sie: „Er hat seine Hände an eine Frau gelegt.“ Sie behauptete: „Er hat mich buchstäblich geschubst. Er hat sie fast auch geschubst.“ In dem Video sagte Teyana zu den Umstehenden: „Fasst mich nicht an, schubst mich nicht, drückt mich nicht.“ Laut ‚TMZ‘ versuchte die 35-jährige Schauspielerin, gemeinsam mit Pam Abdy, Co-Chefin von Warner Bros., wieder auf die Bühne zu gelangen, als ein Sicherheitsmitarbeiter sie aufhalten wollte.

Während ‚One Battle After Another‘ den Preis als Bester Film gewann, ging Teyana beim Preis als Beste Nebendarstellerin leer aus, nachdem ‚Weapons‘-Star Amy Madigan – 40 Jahre nach ihrer ersten Nominierung – ihren ersten Oscar gewann. In ihrer Rede würdigte Amy unter anderem ihre Mitnominierten Teyana, die ‚Sentimental Value‘-Darstellerinnen Elle Fanning und Inga Ibsdotter Lilleaas sowie ‚Sinners‘-Darstellerin Wunmi Mosaku. Sie sagte: „Ich möchte auch Elle und Inga, Wunmi und Teyana würdigen. Oh, meine Beine zittern – als ich all die ‚Weapons‘-Sachen gemacht habe, war ich oft allein unterwegs, und Leute aus ‚One Battle‘ und ‚Sinners‘ und all den Filmen haben mich umarmt und gesagt: ‚Ja, komm dazu, wir kennen dich und du kennst uns.'“