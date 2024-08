Stars Elle King über die Anfänge ihrer Musikkarriere

Elle King attends the 64th Annual GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.08.2024, 18:00 Uhr

Elle King verriet, dass sie zu Beginn ihrer Musikkarriere nicht „wirklich mit ihrem Vater Rob Schneider gesprochen“ habe.

Die ‚Ex‘s + Oh’s‘-Hitmacherin, die die Tochter des 60-jährigen Schauspielers und Ex-Models London King ist, findet, dass sie es vermeiden konnte, als ein „Nepo-Baby“ abgestempelt zu werden.

In einem Gespräch mit Kaitlyn Bristowe im ‚Off the Vine‘-Podcast erklärte King: „Ich arbeite wirklich hart. Ich glaube nicht, dass ich jemals echt in das Nepo-Baby-Ding hineingerutscht bin.“ Und auf die Frage, ob Robs Hollywood-Karriere einen Einfluss auf die „Richtung“ gehabt habe, die sie in ihrem Leben einschlug, antwortete die Künstlerin: „Das war eher eine Art der Abschreckung.“ Die Musikerin fügte hinzu, dass sie und der ‚Benchwarmers‘-Star „nicht besonders eng miteinander befreundet“ gewesen seien, als sie ihren Plattenvertrag an Land zog: „Wir haben eigentlich nicht wirklich miteinander gesprochen … Ich war der Familie meiner Mutter in Ohio viel näher, und deshalb habe ich immer den Nachnamen meiner Mutter benutzt.“ Die 35-jährige Musikerin gab zu, dass es wegen ihrer Familie „leicht ist, über sie zu urteilen“ und Vorurteile zu haben, insbesondere deshalb, da Robs Name normalerweise „als Erstes“ auftaucht, wenn jemand online nach ihr sucht. „Ich wurde in Kalifornien geboren und niemand weiß, dass ich eigentlich in Ohio aufgewachsen bin und erst als Teenager nach New York zog. Ich finde das einfach so unfair”, sagte Elle.