Stars Elle Macpherson: Sie hatte ein Alkoholproblem

Elle Macpherson - February 2024 - Avalon - Best Brands Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2024, 09:00 Uhr

Elle Macpherson kämpfte heimlich gegen Alkoholismus, nachdem sie Mutter wurde.

Das 60-jährige Supermodel spricht in ihrem neuen Buch ,Elle: Life, Lessons, and Learning to Trust Yourself‘ über ihre schweren Zeiten und enthüllt, dass sie sich in einer „schrecklichen Abwärtsspirale“ befand, nachdem sie mit ihrem Ex-Partner Arpad Busson die Söhne Flynn und Cy auf der Welt begrüßte.

In ihrem Buch erklärte das Model, dass sie mit dem Trinken anfing, als Flynn ein Baby war, weil er oft krank war. Macpherson schrieb: „Abends, nachdem ich ihn ins Bett gebracht hatte, entspannte ich mich bei einem Wodka.“ Elle gab auch zu, dass sie aufgrund ihres Kampfes mit dem Alkohol ihren Auftritt bei der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2000 in Sydney verpasste, da sie nach dem Trinken von Champagner und Wodka zur Beruhigung ihrer Nerven die Orientierung verlor. Ihr Ehemann erwog, sie in eine Entzugsklinik zu schicken, aber er machte sich Sorgen darüber, dass sie nicht bei ihm sein würde. Das Model verriet zudem, dass die Dinge schlimmer geworden seien, nachdem das Paar ihren zweiten Sohn bekommen hatte: „Ich verbrachte gerne Zeit mit Arki [Arpad] und … ich wollte ihm beweisen, dass ich seine Partnerin in Sachen Spaß und Geschäft sein würde, während ich gleichzeitig die Mutter seiner Söhne bin. Ich ging aus und trank, feierte und wurde wieder krank. Das wurde zu einer ständigen Wiederholung: Ich befand mich in einer schrecklichen Abwärtsspirale … ​ Ich hatte Blackouts … Ich sprach mit jemandem und dann vergaß ich, was ich gesagt hatte.”