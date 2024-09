Stars Elton John: Er will weiter live spielen

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 08:00 Uhr

Sir Elton John plant auch weiterhin, live aufzutreten.

Der 77-jährige Sänger, der seine Farewell Yellow Brick Road-Tour im Juli 2023 beendete, hat verraten, dass er immer noch vorhat, live aufzutreten, auch wenn er nicht weiß, „was es mit sich bringen wird“. In einem Auszug aus ‚Farewell Yellow Brick Road: Memories Of My Life on Tour‘ teilt Elton mit: „Ich habe meinen Fans klar gemacht, dass die Farewell Yellow Brick Road-Tour zwar der Höhepunkt meiner Tourkarriere ist, ich aber immer noch plane, live aufzutreten. Was das mit sich bringen wird, weiß ich noch nicht.“

Elton trat 1985 beim legendären Live-Aid-Benefizkonzert im Londoner Wembley-Stadion auf. Der Chartstürmer war kein großer Fan der Show selbst, aber Elton gab zu, dass er hinter den Kulissen „einen Riesenspaß“ hatte. Er verrät: „Ich habe die ganze Serie gehasst, außer Queen. Hinter der Bühne hatte ich jedoch einen Riesenspaß. Ich habe meinen eigenen kleinen Bereich dekoriert und einen Grill aufgestellt. Ich habe dafür gesorgt, dass es Sitzplätze für alle gab, damit andere Leute, die spielten, kommen und sich hinsetzen und plaudern konnten.“ Elton erinnert sich auch daran, wie er damals von Queen-Star Freddie Mercury für seine Bühnenkleidung verspottet wurde. Er sagt: „Freddie erzählte mir: ‚Wir haben sie umgehauen. Du, auf der anderen Seite, Schatz, du sahst aus wie die f****** Königinmutter. Wo hast du diesen schrecklichen Hut her?‘ Freddie hatte Recht mit dem Hut.“

Erst Anfang des Jahres verkündete Elton, dass er nach seinem Rückzug vom Tourneegeschäft eine „einmalige Sache“ plane. Bei seiner letzten Show in Stockholm sagte er: „Ich werde nie wieder auf Tour gehen, aber ich werde vielleicht in der Zukunft etwas machen – eine einmalige Sache – aber das ist meilenweit entfernt. Ich möchte meine Familie, meine Söhne, meinen Mann, einfach alles schätzen. Ich habe es mir verdient.“