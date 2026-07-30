Musik Elton John: Neues Album könnte Anfang nächsten Jahres erscheinen

Elton John at Never Too Late screening at New York Film Festival - Getty - October 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2026, 14:00 Uhr

Sir Elton Johns neues Album könnte Anfang kommenden Jahres veröffentlicht werden.

Das Werk existiert überhaupt nur, weil die Sehprobleme der 79-jährigen Musiklegende ihn dazu zwangen, seinen gesamten kreativen Arbeitsprozess von Grund auf neu zu gestalten. Sein langjähriger Weggefährte Bernie Taupin hat zwar eine ungefähre Vorstellung davon, wann die LP erscheinen könnte, doch bislang stehe noch nichts endgültig fest.

„Nun, er bringt, glaube ich, Anfang nächsten Jahres ein Album heraus, zu dem ich beigetragen habe“, sagte der Songwriter gegenüber ‚Rolling Stone‘. „Aber ich weiß buchstäblich nicht, wann genau das sein wird. Er hat erneut mit Andrew Watt daran gearbeitet. Und er hat es auf eine völlig andere Weise geschrieben, ganz einfach wegen seiner Sehprobleme.“ Über Eltons neue Herangehensweise an seine Arbeit erklärte Bernie: „Im Grunde hat er Instrumentalstücke entwickelt und mir drei oder vier davon hingeworfen und gesagt: ‚Kannst du daraus etwas machen?‘ Dazu habe ich dann meinen Beitrag geleistet. Aber er hat auf dem Album auch mit ein paar anderen Leuten zusammengearbeitet, was großartig ist. Für ihn ist es also ein völlig anderes Spiel.“

Als Elton im Mai im Theatre at Great Canadian Casino Resort in Toronto den renommierten Glenn Gould Prize entgegennahm, erklärte der ‚I’m Still Standing‘-Interpret, dass seine Augenerkrankung seine übliche Methode, zuerst mit den Songtexten zu arbeiten, unmöglich gemacht habe. Er sagte dem Publikum: „Ich hatte in letzter Zeit Probleme mit meinen Augen, und normalerweise mache ich Platten, indem ich mir Texte ansehe und zu diesen Texten Musik schreibe. Im Moment bin ich also ziemlich am Arsch.“ Zum ersten Mal in seiner fünf Jahrzehnte langen Karriere musste er seine Arbeitsweise vollständig umkehren. Er fuhr fort: „Was mir mein Auge gegeben hat, ist die Möglichkeit, im Alter von 80 Jahren meine Art zu schreiben komplett umzudrehen. Ich schreibe zuerst die Melodien, und die Texte kommen danach. Das habe ich noch nie gemacht. Und jetzt habe ich es gerade getan.“

Der Wandel führte zu einem kreativen Durchbruch und brachte ein Album hervor, das sich seiner Beschreibung nach von allem unterscheidet, was er jemals zuvor gemacht hat. Er selbst ist unglaublich begeistert davon, weil es ihm eine weitere Chance gegeben habe, Musik zu machen.

Eltons Augenprobleme begannen im Sommer 2024, als ihn eine Infektion auf dem rechten Auge erblinden ließ. Das neue Album wird auf seine gemeinsame LP mit Brandi Carlile aus dem Jahr 2025, ‚Who Believes in Angels?‘, folgen.