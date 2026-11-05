Musik Elton John und CMAT nehmen Weihnachtsklassiker ‚Step Into Christmas‘ neu auf

CMAT and Elton John - Ben Gibson - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.11.2026, 18:00 Uhr

Sir Elton John hat sich mit CMAT zusammengetan, um seinen Weihnachtsklassiker ‚Step Into Christmas‘ neu zu interpretieren.

Die Musiklegende arbeitete mit der für einen BRIT Award nominierten irischen Singer-Songwriterin an einer neuen Aufnahme des beliebten Weihnachtssongs, die exklusiv über Amazon Music erhältlich ist. Der ursprünglich 1973 veröffentlichte Titel entwickelte sich zu einem von Eltons beliebtesten Weihnachtshits. Die neue Version bewahrt die mitreißende Rock-’n‘-Roll-Energie und den eingängigen Refrain, ergänzt sie jedoch um frische musikalische Elemente und CMATs unverwechselbare Stimme.

Elton erklärte, er freue sich sehr über die Zusammenarbeit mit der gefeierten Sängerin, deren Musik er schon lange bewundere. „Ich liebe CMAT, seit ich sie vor Jahren zum ersten Mal gehört und ihre Videos gesehen habe“, schwärmte er. Sie habe eine unglaubliche Persönlichkeit und einen herrlich frechen Humor. Außerdem erkenne man deutlich, dass Rock ’n‘ Roll, Country und Americana im Mittelpunkt ihres Schaffens stünden. „In vielerlei Hinsicht sind wir verwandte Seelen“, erklärte Elton. Deshalb sei er von der Idee begeistert gewesen, gemeinsam ‚Step Into Christmas‘ neu aufzunehmen. „Sie hat großartige Arbeit geleistet“, lobte er seine Duettpartnerin.

CMAT verriet, dass das Projekt einen Lebenstraum erfülle, da Eltons Musik sie seit ihrer Kindheit begleite. „Wenn ich Elton Johns Musik höre, bin ich wieder sieben Jahre alt und sitze auf dem Rücksitz im Auto meiner Mutter“, erinnerte sie sich. Ganz gleich, wie alt oder berühmt sie werde, seine Musik versetze sie immer wieder in diesen Moment zurück. Die Vorstellung, nun tatsächlich mit ihrem Idol zusammenarbeiten zu dürfen, sei deshalb zunächst kaum zu begreifen gewesen. „Dieses Gefühl mit der Realität zu vereinbaren, tatsächlich mit diesem Mann zusammenarbeiten zu dürfen, war gelinde gesagt verwirrend, aber zugleich die größte Freude meines Lebens“, erklärte die Sängerin. Auch ihre Begeisterung für das Weihnachtsfest spielte bei dem Projekt eine große Rolle. „Weihnachten ist meine absolute Lieblingssache auf der Welt, vielleicht nur übertroffen von Elton John“, scherzte CMAT. Sie wolle die ganze Welt dazu einladen, gemeinsam mit ihnen Weihnachten zu feiern und Weihnachtsträume wahr werden zu lassen.

Laura Lukanz, Chefin von Amazon Music UK, glaubt, dass die Zusammenarbeit dem Song, der seit Generationen zur Weihnachtszeit gehört, eine frische Note verleiht. „‚Step Into Christmas‘ ist einer dieser Songs, die einen sofort in eine andere Stimmung versetzen“, erklärte sie. Der Titel begleite seit Generationen die Weihnachtszeit und habe einen besonderen Platz in den Herzen der Menschen. Die Möglichkeit, einen so beliebten und ikonischen Song mit zwei außergewöhnlichen Künstlern wie Elton John und CMAT neu zu interpretieren, mache die Veröffentlichung besonders magisch, fügte Lukanz hinzu. Die neue Aufnahme ergänzt die wachsende Sammlung exklusiver Weihnachtsveröffentlichungen von Amazon Music, zu der bereits frühere Festtagssongs von Kylie Minogue, Taylor Swift, Katy Perry, John Legend, Olivia Dean, Sam Ryder und Tom Grennan gehören.