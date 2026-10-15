Musik Blondie kündigen letztes Album mit Clem Burke an: Erste neue Musik seit neun Jahren

Blondie - Maddy Rotman BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 14:00 Uhr

Blondie kündigen letztes Album mit Clem Burke an: Erste neue Musik seit neun Jahren.

Blondie melden sich mit einem neuen Studioalbum zurück.

’High Noon‘ erscheint am 26. Februar 2027 und ist die erste Platte der Band seit neun Jahren. Zugleich wird es das letzte Album sein, auf dem der 2025 verstorbene Schlagzeuger und Mitbegründer Clem Burke zu hören ist. Als Vorgeschmack ist bereits die Single ‚Spectral Eyes‘ erschienen. Der Nachfolger von ‚Pollinator‘ aus dem Jahr 2017 vereint nach Angaben der Band unterschiedliche Einflüsse aus ihrer langen Karriere mit neuen musikalischen Ansätzen. Frontfrau Debbie Harry sieht darin eine typische Blondie-Platte, die dennoch den Blick nach vorn richtet. „Dieses Album ist klassisches Blondie: eine Mischung aus all unseren unterschiedlichen Einflüssen und Schaffensphasen, aus der etwas Neues entsteht“, erklärte die Sängerin. „Die Musik ist fest in der Gegenwart verankert und spiegelt wider, wer wir heute sind und wie wir leben.“

Gitarrist Chris Stein kommentierte die Ankündigung gewohnt unverblümt. „Es war eine lange, seltsame Reise, und irgendwie stehen wir nun tatsächlich mit einem weiteren Blondie-Album da“, sagte er. Ihm falle kaum noch ein, was er dazu sagen solle. Vor allem wolle er sich bei den Fans für ihre langjährige Unterstützung bedanken.

Die Arbeit an ‚High Noon‘ begann bereits 2022 in New York. Gemeinsam mit Produzent John Congleton entwickelte die Band die Stücke im Studio. Dabei sollte die Musik möglichst unmittelbar und ungeschliffen bleiben. Anschließend verfeinerte David Wrench den Klang durch zusätzliche Produktion und den Mix. Auch optisch setzt Blondie auf eine Verbindung von Vergangenheit und Zukunft. Rob Roth, der schon länger für die visuelle Gestaltung der Band verantwortlich ist, entwickelte für die neue Veröffentlichung ein Konzept mit filmischer Anmutung. Es bewege sich, so seine Beschreibung, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Titelliste greift verschiedene Facetten der Bandgeschichte auf. ‚Heartbreak Kid‘ orientiert sich am musikalischen Umfeld der New Yorker Downtown-Szene. Bei ‚Sleepwalking‘ ist der Einfluss des Punk deutlich zu spüren: Der Song stammt aus der Feder von Glen Matlock, dem früheren Bassisten der Sex Pistols. Mit ‚Little Metal Drummer‘ präsentiert Blondie außerdem eine modernisierte Neuinterpretation. Die Single ‚Spectral Eyes‘ hat ebenfalls eine Vorgeschichte. Das Stück wurde ursprünglich von Johnny Marr geschrieben und 2018 als Solotitel veröffentlicht. Nun bekommt es mit Blondie eine neue musikalische Version.

Trotz der Albumankündigung bleibt die Frage nach der Zukunft der Band bestehen. Debbie Harry hatte sich zuletzt kritisch dazu geäußert, Blondie ohne die ursprünglichen Mitglieder fortzuführen. Sie sei „gegen die Vorstellung“, unter dem Bandnamen ohne jene Musiker aufzutreten, die den unverwechselbaren Charakter der Gruppe geprägt hätten. Mit ‚High Noon‘ erscheint nun noch einmal ein gemeinsames Werk, das die Geschichte von Blondie und den Beitrag des verstorbenen Clem Burke festhält.

‚High Noon‘ Tracklist:

1. Spectral Eyes

2. Heartbreak Kid

3. Come Back Home

4. Tambo Tambo

5. Man Who Had No Face

6. The End

7. Little Metal Drummer

8. Sleepwalking

9. Whistle Into The Wind

10. Antifreeze

11. East of Eden

12. Bad Underwear

13. Ah, Sunflower, Weary of Time