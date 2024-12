Stars Emily Andre: Sie liebt diese seltsame Weihnachtstradition

Emily Andre - Caudwell Children Butterfly Ball - 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.12.2024, 09:00 Uhr

Emily Andre liebt ihre Weihnachtstradition der „seltsamen“ Strümpfe.

Die 35-jährige Ärztin, Ehefrau von Sänger Peter Andre, hat mit ihrem Ehemann die Kinder Amelia (10), Theo (8) und die acht Monate alte Arabella. Außerdem ist sie Stiefmutter von Peters Kindern Junior (19) und Princess (17). Obwohl sie sich also um viele Kinder kümmert, hat sie ihre eigenen Kindheitstraditionen nicht vergessen und gab zu, dass sie an Weihnachten noch immer Strumpfhosen zerschneidet, um sie an Heiligabend aufzuhängen, genau wie sie es als Kind getan hat.

„Es ist meine Lieblingstradition, wir machen seltsame Strümpfe, Strümpfe in Strumpfhosen. Wir schneiden Strumpfhosen in zwei Hälften und füllen sie. Wir haben das schon immer gemacht, seit ich ein Kind war – keine Ahnung warum, aber wir lieben es“, erzählte Emily gegenüber dem ‚new!‘-Magazin. Obwohl Arabella noch zu jung sein wird, um die Weihnachtsfeierlichkeiten zu genießen, plant Emily, dafür zu sorgen, dass der Knirps immer noch Teil des festlichen Spaßes ist. Sie fügte hinzu: „Es wird ein Weihnachten zu Hause für uns, ein sehr entspanntes. Es ist das erste Weihnachten für die Kleine und sie wird es nicht verstehen, aber ich werde es verstehen, also werde ich es genießen. Ich werde sie als kleinen Weihnachtspudding verkleiden. Ich habe alles geplant.“

Peter lobte Emily zuvor dafür, dass sie Weihnachtstraditionen in ihrem Zuhause etabliert hat, denn der ‚Mysterious Girl‘-Hitmacher wuchs auf, ohne den Feiertag zu feiern, da er als Zeuge Jehovas erzogen wurde und der Glaube normalerweise keine anderen christlichen Feste anerkennt. Der 51-jährige Sänger fühlt sich aufgrund seiner Erziehung immer noch „irgendwie neu“, wenn es um festliche Feiern geht. Er sagte: „Wir haben viele Traditionen – wie Elf on the Shelf – aber ich muss zugeben, dass Emily sie eingeführt hat. Ich bin noch ziemlich neu darin, weil ich in einem sehr religiösen Haushalt aufgewachsen bin und wir kein Weihnachten gefeiert haben. Die festliche Stimmung ist also Emily zu verdanken. Oh, und natürlich dem Weihnachtsmann.“