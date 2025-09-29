Stars Emily Blunt: Für ihre Familie und ihre Karriere will sie fit bleiben

Emily Blunt at the Variety Power of Women Los Angeles Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2025, 11:00 Uhr

Emily Blunt hat begonnen, sich um sich selbst zu kümmern, indem sie regelmäßig Sport treibt.

Die 42-jährige Schauspielerin hat verraten, dass sie nun regelmäßig trainiert, weil sie in Form bleiben und genug Energie haben möchte, um ihre beiden Töchter mit Ehemann John Krasinski großzuziehen und „weiterhin körperlich anspruchsvolle Filme zu drehen“.

Sie erzählte der Zeitung ‚The Telegraph‘: „Ich habe mich dazu entschlossen, auf mich selbst zu achten. Ich habe zwei wunderschöne Kinder und möchte so lange wie möglich weiterhin körperlich anspruchsvolle Filme drehen. Aber manchmal fühle ich mich doch wie 42. Wenn ich ‚Eee-aah‘ mache.“ Blunt gab zu, dass sie bei ihrem jüngsten Auftritt bei den Filmfestspielen in Venedig anders aussah, weil sie für ihre Rolle in der Fortsetzung von ‚Der Teufel trägt Prada‘ abgenommen hatte. Sie fügte hinzu: „Es war mir wichtig, dass [meine Figur] Emily immer hungrig und wütend aussieht … Ich denke, das Ergebnis davon haben Sie in Venedig gesehen.“

In dem Interview gab die Schauspielerin weiter zu, dass sie sich freut, auch mit über 40 noch gute Filmrollen zu bekommen, aber sie befürchtet, dass sich die Rollenangebote mit zunehmendem Alter ändern könnten. „Ich weiß, dass es kommen wird. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass ich gegen diese Veränderungen immun bin; ich glaube, das ist niemand. Ich hoffe nur, dass sich die Landschaft in den letzten Jahren so weit verändert hat, dass ich auch dann noch Abwechslung finden werde, wenn es soweit ist“, so die Darstellerin.

Emily wird als nächstes in dem neuen Sportdrama ‚The Smashing Machine‘ an der Seite von Dwayne „The Rock“ Johnson zu sehen sein.