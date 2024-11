Film Emily Watson: Nur Idioten werden Schauspieler

Emily Watson - Famous - BAFTA TV Awards - London - May 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 09:00 Uhr

Die britische Darstellerin findet, dass es eigentlich "dumm" ist, eine Schauspielkarriere anzustreben.

Emily Watson findet, dass man ein „Idiot“ sein muss, um Schauspieler zu sein.

Die 57-jährige Schauspielerin hat eine sehr erfolgreiche Karriere auf der Bühne und auf der Leinwand hinter sich. 1996 wurde sie für ihre erste Filmrolle in dem Melodram ‚Breaking the Waves‘ (1996) für einen Oscar nominiert.

In einem Gespräch mit der Zeitung ‚Observer‘ erinnert sich Emily: „Ich war noch sehr, sehr unerfahren und habe einfach gemacht, was man mir sagte. Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Instinkt dafür hatte; entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Ich glaube, ich bin gut in dem, was ich tue, weil ich ein Idiot bin. Man muss schon ein bisschen ein Idiot sein, um Schauspieler zu sein.“

Auf die Frage, was sie damit genau meint, erklärt die Darstellerin: „Nun, in gewisser Weise ist es so, als wäre man ein kleines Kind, das an den Weihnachtsmann glaubt. Irgendwo in deinem Inneren – oder so mache ich es jedenfalls – glaube ich wirklich daran. Natürlich glaube ich das nicht ganz, denn ich weiß, dass mein Sohn ein paar Schulschuhe braucht oder was auch immer. Aber das erlaubt einem, sich auf eine Art und Weise hinzugeben, die wirklich ziemlich dumm ist. Auf eine gute Art, denke ich.“

Die Britin räumt ein, dass die Arbeit als Schauspielerin nicht viel Stabilität oder Sicherheit bietet. Trotzdem würde sie nichts an ihrem Beruf ändern wollen. „Es ist ziemlich aufregend, abgesehen von der Tatsache, dass ich in meinen 50ern bin und Teenager und ein Haus und einen Hund habe. Und manchmal denkt man: ‚Gott, ich wünschte, man hätte mir mit 22 gesagt, dass ich mein ganzes Leben lang aus dem Koffer leben würde.‘ Aber ich beschwere mich nicht, denn es ist ein tolles Leben, und ich liebe es“, betont sie.