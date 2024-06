Musik Eminem: Spielt er beim Glastonbury 2025?

Bang Showbiz | 11.06.2024

Eminem wird als Headliner auf der Pyramid Stage für das Glastonbury-Festival im nächsten Jahr gehandelt.

Mitorganisatorin Emily Eavis hat angeblich schon einige Male versucht, die Rap-Ikone dazu zu bringen, das weltberühmte Musikspektakel zu spielen. Ein Insider hat aber nun behauptet, dass Shadys episches Comeback auch eine Chance bedeute, dass der ‚Lose Yourself‘-Hitmacher davon überzeugt werden könnte, 2025 auf dem Line-Up der Worthy Farm ganz oben zu stehen.

Ein Insider verriet der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Es hat lange gedauert, aber endlich, nach Jahren des Versuchens, könnte Emily kurz davor stehen, ihren Wunsch zu erfüllen. Es ist keineswegs beschlossene Sache, aber mit einem erfolgreichen Comeback im Gange macht ein großer Headline-Slot im nächsten Jahr Sinn. Ich bin sicher, dass jeder hinter den Kulissen bereit ist, die Dinge zu besprechen.“

Eminem schoss kürzlich mit ‚Houdini‘ von seiner kommenden LP ‚The Death of Slim Shady (Coup De Grâce)‘ an die Spitze der Charts. Der Welthit interpoliert mehrere Eminem-Klassiker mit ‚Abracadabra‘ von der Steve Miller Band. Das Video führt die Fans zurück zur ‚Without Me‘-Promo und zeigt Momente aus Eminems legendärem Musikvideo von 2002 an der Seite der Gaststars Dr. Dre, Snoop Dogg und Pete Davidson. Eminem kehrt sogar zu seinem Markenzeichen, den blonden Haaren, zurück, für die er in den frühen Tagen seiner Karriere bekannt war. Der Hip-Hop-Star teilte zuvor Neuigkeiten zu seinem neuen Album mit, als er am 25. April beim NFL Draft 2024 in seiner Heimatstadt Detroit, Michigan, auftrat. Er erschien mit NFL-Commissioner Roger Goodell, als sie das jährliche Spielerauswahltreffen eröffneten, und es kursierte ein Trailer eines falschen Reporters, der den Tod von Eminems Alter Ego Slim Shady bekannt gab. Es hieß: „Durch seine komplexen und oft kritisierten, zungenbrecherischen Reime hatte der blonde Antiheld, der als Slim Shady bekannt ist, keinen Mangel an Feinden.“ Sein Rap-Kollege 50 Cent sagte: „Er ist kein Freund, er ist ein Psychopath.“ Der Reporter fuhr fort: „Die gleichen unhöflichen Texte und kontroversen Possen könnten letztendlich zu seinem Tod geführt haben. Begleiten Sie mich, wenn wir die Ereignisse nachstellen, die zum Mord an Slim Shady führten.“