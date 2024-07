Film Emma Corrin: Begeistert von ihrer ‘Deadpool und Wolverine’-Rolle

Bang Showbiz | 04.07.2024, 10:00 Uhr

Emma Corrin sagt, dass in ‘Deadpool und Wolverine‘ die Hauptfiguren ihre „tiefen, tiefen Gefühle“ offenbaren.

Die 28-Jährige spielt die Hellseherin Cassandra Nova im dritten Film der Blockbuster-Reihe ‘Deadpool’ und verglich die emotionalen Szenen in dem kommenden Marvel-Streifen mit dem 2017 erschienenen Film ‘Logan‘, in dem Hugh Jackman zum letzten Mal Wolverine spielen sollte.

Sie erzählten ‘Entertainment Weekly’: „Man sieht wirklich den Wechsel, den ich in ‚Logan‘ sehr geschätzt habe. Es geht um große, tiefe, tiefe Gefühle in diesen Charakteren und ihre Werte und was sie durchmachen und ihre Traumata. Ich dachte mir: ‚Wow! Hier gibt es ein ganzes Universum, das vorher da war und ein Universum, das nachher da sein wird.'“

Emma verrät zudem, Ryan Reynolds und Regisseur Shawn Levy wollten, dass ihre Figur das Publikum davon überzeugt, dass Cassandra nicht vorhat, jemanden zu töten, bevor sie die Tat tatsächlich begeht. „Ryan und Shawn [Levy, Regisseur] schlugen diese Idee vor, und ich war sofort einverstanden: Wir wollen, dass dieser Bösewicht kein Bösewicht in dem Sinne ist, wie man es von ihm erwartet. Wir wollen, dass man sich so sehr in sie verliebt, so sehr von ihr verzaubert ist, dass man gerade dann, wenn man denkt, dass sie vielleicht in deine Seele gesehen hat und ihr für immer beste Freunde sein werdet, tot ist.“