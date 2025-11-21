Film Emma Corrin: Rolle in Horrorfilm

Emma Corrin - ‘Deadpool and Wolverine ’ UK Sneak Peek Event 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.11.2025, 11:00 Uhr

Emma Corrin und Hunter Schafer werden gemeinsam in einem Horrorfilm mitspielen.

Arkasha Stevenson und Tim Smith arbeiten derzeit an einem noch unbetitelten Projekt für A24, für das eine Starbesetzung zusammengestellt wird, zu der auch Havana Rose Liu und Sophie Wilde gehören sollen.

Zudem stehen laut ‚Deadline‘ auch Josh Hutcherson, Frank Dillane, Caleb Landry Jones und Whitmer Thomas in Verhandlungen, um Teil des geheimnisvollen Projekts zu werden. Während die Details der Handlung noch unter Verschluss gehalten werden, wird vermutet, dass sich der Film um eine Junggesellenparty dreht, die „in Terror ausartet“. Wie schon bei ihrem Debütfilm ‚Das erste Omen‘ wird Stevenson nach einem gemeinsam mit Smith geschriebenen Drehbuch Regie führen.

Corrin, Star aus ‚The Crown‘, war kürzlich in ‚100 Nights of Hero‘ zu sehen und trat letztes Jahr in ‚Deadpool and Wolverine‘ und ‚Nosferatu – Der Untote‘ auf, während Schafer demnächst in ‚Mother Mary‘ von A24 an der Seite von Anne Hathaway und Michaela Coel zu sehen sein wird und außerdem neben Michelle Yeoh in der kommenden Prime-Video-Serie ‚Blade Runner 2099‘ mitspielen wird.

Corrin gab zuvor zu, dass ihre Durchbruchrolle als Prinzessin Diana in ‚The Crown‘ „die größte Warnung“ vor den Schattenseiten des Ruhms war.