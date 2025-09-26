Stars Emma Watson: Dating-Welt ist eine ‚totale Katastrophe‘

Emma Watson - September 2022 - Avalon - Kering Foundation Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.09.2025, 09:00 Uhr

Emma Watson bevorzugt es, sich mit Menschen zu verabreden, die ihre Filme nicht gesehen haben.

Die 35-jährige Schauspielerin wurde als Kind durch ihre Rolle als Hermine Granger in der ‚Harry-Potter‘-Filmreihe international bekannt, doch Emma gibt zu, dass ihr Ruhm und Erfolg ihren Preis in ihrem Privatleben haben.

In Jay Shettys Podcast ‚On Purpose‘ erklärte die Darstellerin: „Es fühlt sich an, als würde mein Avatar plötzlich unerwartet den Raum betreten. Und dann führe ich ein völlig anderes Gespräch, wenn jemand noch nicht herausgefunden hat, dass ich es bin. Das kann sich wirklich entmenschlichend anfühlen und manchmal ziemlich … Es kann eine ziemlich verstörende Erfahrung sein, wenn sich das Verhalten einer Person komplett ändert und umschlägt.“

Watson scherzte, dass die Dating-Welt „im Grunde genommen eine totale Katastrophe und ein allgemeines Durcheinander“ sei. Die brünette Schönheit fügte hinzu: „In dieser Hinsicht fühle ich mich in guter Gesellschaft. Es ist lustig, manchmal entschuldigen sich Leute bei mir dafür, dass sie meine Filme nicht gesehen haben. Und ich sage dann: ‚Bitte entschuldige dich nicht. Das ist eine Wohltat für mich. Es ist wie Musik in meinen Ohren, dass du dich nicht ständig damit auseinandersetzen musst.‘ Und auch ich muss mich nicht mit dieser Projektion von mir auseinandersetzen, oder dieser Emma-Watson-Avatar-Person, die nicht wie ein Geist im Raum steht.“

Kürzlich gestand Watson, dass sie sich in der Filmindustrie „ein bisschen eingesperrt“ fühlte. Die Schauspielerin gab zu, dass sie trotz ihres Ruhms und Erfolgs nicht glücklich war.