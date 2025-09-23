Stars Emma Watson hat „bessere“ Beziehungen fernab der Schauspielerei

Emma Watson - September 2022 - Avalon - Kering Foundation Dinner BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2025, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet ihre engsten Freunde nicht am Set ihrer Filme und Serien.

Emma Watson glaubt, dass ihr Rückzug aus der Schauspielerei ihre Beziehungen zu anderen Menschen „besser“ gemacht hat.

Die 35-jährige Schauspielerin, die im Alter von nur zehn Jahren als Hermine Granger in der Harry-Potter-Filmreihe berühmt wurde, ist seit ‚Little Women‘ (2019) nicht mehr auf der großen Leinwand zu sehen gewesen. Heute fühlt sie sich glücklicher und gesünder denn je, da sie sich nicht mehr ständig um ihr öffentliches Image sorgen muss. Sie sagte dem Magazin ‚Hollywood Authentic‘: „Ich bin vielleicht so glücklich und gesund wie noch nie zuvor. Was am Schauspiel interessant ist: Es besteht die Tendenz, sich in mehrere Persönlichkeiten zu zersplittern.“ Sie meine damit nicht nur die Rollen, die man spielt, sondern auch das Gewicht einer öffentlichen Persona, die ständig „gefüttert, poliert und glamourös“ gehalten werden muss. Das sei sehr energieintensiv.“ Emma weiter: „Und das Ablegen dieser vielen Identitäten hat so viel Raum geschaffen – ich glaube, es hat mich zu einer besseren Schwester, Tochter, Freundin, Enkelin und dann auch Künstlerin gemacht. Und zu jemandem, der versucht, selbst kritisch nachzudenken.“

Der ‚Vielleicht lieber morgen‘-Star gab zu, dass sie sich in ihrer Arbeit so lange verausgabt habe, bis ihr Leben „zusammengebrochen“ sei und sie wusste, dass sie „Grundlagenarbeit“ leisten musste, um jenseits ihrer Karriere wieder Sinn zu finden. Sie erklärte: „Das Wichtigste – oder das Fundament deines Lebens – sind dein Zuhause, deine Freunde und deine Familie. Ich glaube, ich habe so lange so hart gearbeitet, dass mein Leben irgendwie zusammengebrochen ist. Der Boden ist weggebrochen und das war eigentlich ich selbst und mein Leben.“

Doch auch wenn sie wusste, dass es die richtige Entscheidung war, hatte Emma große Angst, sich von der Schauspielerei zu lösen. Sie fügte hinzu: „Ich habe kürzlich etwas gelesen: Jeder einzelne Tag muss für sich genommen Erfüllung, Abschluss und Sinn haben. Das musste ich für mich wieder aufbauen. Und ich bin sehr glücklich und stolz, dass ich es getan habe. Denn sich von etwas abzuwenden, ist viel schwieriger, als auf etwas Neues zuzugehen. Etwas zu verlassen – und nicht zu wissen, was kommt – ist, glaube ich, viel härter, als ein Ziel zu haben und allen genau sagen zu können, was man gerade macht.“ Damals habe sich das ganze sehr mutig angefühlt. Denn während ihrer Karriere sei sie „die meiste Zeit einfach nur sehr verängstigt und eingeschüchtert“ gewesen. Emma verrät: „Aber ich bin sehr froh, dass es das Richtige war. Manchmal ist das Schwierige eben das Richtige – und nicht das Einfache.“