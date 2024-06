Royale Ehrengäste England vs. Dänemark: Prinz William und König Frederik bei EM-Spiel

Prinz William und König Frederik X. beim Vorrundenspiel Dänemark gegen England. (lau/spot)

SpotOn News | 20.06.2024, 22:03 Uhr

Die EM-Partie Dänemark gegen England ließen sich der englische Thronfolger Prinz William und Dänemarks König Frederik X. nicht entgehen. William feuerte die Three Lions in Frankfurt enthusiastisch an.

Am Abend stieg in der Frankfurter EM-Arena das Vorrundenspiel Dänemark gegen England. Zu der hochkarätigen Partie, die letztlich 1:1 endete, erschienen auch der britische Thronfolger Prinz William (41) sowie der dänische König Frederik X. (56). Vor dem Anpfiff teilte der Ehemann von Prinzessin Kate (42) auf Instagram ein Bild, das ihn mit König Frederik und dessen Tochter Prinzessin Josephine (13) zeigt. Diplomatisch schrieb William dazu: "Möge die beste Mannschaft gewinnen."

Prinz William zeigt bei England-Remis Emotionen

Vor 47.000 Zuschauern entwickelte sich im Anschluss im Deutsche Bank Park ein packendes Spiel. Zu sehen war Prinz William, der beim Führungstreffer der Three Lions durch Bayern-Star Harry Kane (30) aus seinem Sitz aufsprang, und jubelnd seine Faust in die Höhe reckte.

William, der am morgigen 21. Juni seinen 42. Geburtstag feiert, ist zugleich auch Präsident des nationalen englischen Fußballverbandes FA. Er war ohne Ehefrau Prinzessin Kate, die ihre Krebsbehandlung fortsetzt, und die drei gemeinsamen Kinder nach Frankfurt gereist, die in der Schule sind.

König Frederik X. teilte nach Spielende seinerseits ein Bild auf dem offiziellen Instagram-Kanal des dänischen Königshauses. "Danke für das spannende Match. Gut gekämpft, Dänemark", heißt es in dem Post zu einem Bild des Monarchen mit seiner Tochter.