Zum Start ins neue Jahr Erholung: Prinzessin Kate verbrachte Skiurlaub mit ihrer Familie

Prinzessin Kate bei ihrem Besuch im Royal Marsden Hospital. (jom/spot)

SpotOn News | 19.01.2025, 13:13 Uhr

Prinzessin Kate hat kürzlich ihren ersten größeren Solo-Auftritt nach ihrer Krebsbehandlung absolviert. Wie jetzt bekannt wurde, hatte sie sich zuvor offenbar eine Familienauszeit in den Alpen genommen.

Prinzessin Kate (43) hat am 14. Januar ihren ersten großen Solo-Auftritt seit mehr als einem Jahr absolviert und im Royal Marsden Hospital in London über ihre Erfahrungen im Kampf gegen die Krebserkrankung gesprochen. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz William (42) gab zudem bei Instagram ein Gesundheits-Update und erklärte, dass der Krebs in Remission sei. "Es ist eine Erleichterung und ich konzentriere mich weiterhin auf die Genesung", gab sie weiter an. Zu dieser Genesung gehörte offenbar auch ein Familienurlaub, den Kate zum Start ins neue Jahr verbracht haben soll.

Video News

"Ganz normale Familie" im Skiurlaub

Wie die britische "Mail on Sunday" berichtet, nahmen sich Kate und William gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zum Jahreswechsel eine Auszeit in den Alpen. Laut der Zeitung verließ die Familie nach Weihnachten ihr Sandringham-Anwesen Anmer Hall und verbrachte mit Mitgliedern der Familie Middleton mehrere Tage im Schnee. Unter anderem sollen Kates Bruder James Middleton (37) und seine Ehefrau dabei gewesen sein. Die gesamte Familie soll in einem Bergrestaurant gesichtet worden sein. "Es war schön zu sehen, wie Kate sich entspannt und amüsiert hat", erklärte eine "Mail on Sunday"-Quelle vor Ort.

Ein weiterer Insider fügte an: "Alle schienen sehr glücklich zu sein. Es gab keine Starallüren und sie wirkten wie eine ganz normale Familie, die einen Skiurlaub genießt. Es wurde viel gelacht und die Kinder waren sehr höflich." Der einzige Grund, warum man bemerkt habe, dass es sich um wichtige Leute handelte, war, "dass mit Kate auch eine Gruppe von Sicherheitsleuten eintraf". Zu ihrem Geburtstag am 9. Januar soll sich Kate wieder in Großbritannien befunden haben.

Im März 2024 hatte die dreifache Mutter in einem emotionalen Video ihre Krebserkrankung bekannt gegeben, nachdem sie sich im Januar einer nicht näher benannten Operation am Unterleib unterzogen hatte. An welcher Krebsart sie genau litt, wurde nicht veröffentlicht. Im September verkündete sie ebenfalls mit einem Video, dass sie die Chemotherapie erfolgreich abgeschlossen habe.