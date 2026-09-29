Stars Eric Philippi spricht über Liebes-Aus mit Michelle: ‚Grenze überschritten‘

Michelle Tanja Hewer - 25.03.17 Oldenburg - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.09.2026, 18:00 Uhr

Der Schlagersänger spricht erstmals ausführlicher über die Trennung von Michelle und findet deutliche Worte.

Eric Philippi hat sich erstmals ausführlicher zum Ende seiner Beziehung mit Michelle geäußert.

Nachdem die Sängerin zuletzt öffentlich über die Trennung und deren Umstände gesprochen hatte, meldete sich nun auch ihr Ex-Partner zu Wort. In einem Instagram-Video betonte Philippi zunächst, dass er seine privaten Angelegenheiten eigentlich nicht öffentlich diskutieren wolle. Doch inzwischen hätten sich die Umstände geändert. „Es gibt einen Punkt, an dem eine Grenze überschritten ist, und diesen Punkt habe ich erreicht“, erklärte der 29-Jährige.

Michelle hatte zuletzt in einem Interview mit dem RTL-Format ‚Exclusiv‘ über die Trennung gesprochen. Demnach habe sie die Nachricht unerwartet getroffen. „Weil es doch sehr überraschend kam und sehr kurzfristig nach der Tour, sehr, sehr, sehr kurzfristig am Telefon“, sagte die 54-Jährige.

Philippi widersprach in seinem aktuellen Statement Darstellungen, die seiner Ansicht nach ein falsches Bild der vergangenen Monate vermitteln. „Ich habe für mich aus einer extrem belastenden Beziehungssituation keinen anderen Ausweg mehr gesehen“, erklärte er. „Deshalb stehe ich auch heute noch zu dieser Entscheidung, so schmerzhaft sie auch war, und trage dafür jegliche Verantwortung und alle Konsequenzen.“

Gleichzeitig machte er deutlich, dass die gemeinsame Zeit für ihn nicht bedeutungslos gewesen sei. Ihre Beziehung verdiene über die Trennung hinaus „Respekt“. Philippi erinnerte außerdem daran, dass es immer „zwei verschiedene Perspektiven“ gebe. „Und nicht alles davon ist öffentlich und nicht alles davon gehört, zumindest meiner Meinung nach, in die Öffentlichkeit“, so der Trompeter.

Die Beziehung der beiden Schlagerstars war 2023 bekannt geworden. Im Februar 2026 hatte Philippi Michelle bei ihrem Abschiedskonzert in Berlin sogar einen Heiratsantrag gemacht. Wenige Monate später bestätigten sie ihre Trennung.