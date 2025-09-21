Stars ‚Erschöpft‘: Reese Witherspoon erzieht ihr jüngstes Kind anders

Die Schauspielerin hat ihren Erziehungsstil gewechselt, nachdem ihre älteren Kinder sie "erschöpft" haben.

Reese Witherspoon geht bei der Erziehung ihres jüngsten Kindes anders vor als bei ihren beiden älteren.

Die 49-jährige Schauspielerin verfolgt einen ruhigeren Ansatz mit ihrem Sohn Tennessee (12), den sie mit Ex-Ehemann Jim Toth (55) großzieht. Das begründet die Hollywoodikone damit, dass ihre Tochter Ava (26) und ihr Sohn Deacon (21) aus ihrer Ehe mit Schauspieler Ryan Phillippe (51) sie „fertiggemacht haben“. Im Podcast ‚The Interview‘ der ‚New York Times‘ wurde Reese gefragt, ob sie heute als Mutter anders sei. Ihre klare Antwort: „Oh, auf jeden Fall. Ich bin erschöpft. Komplett ausgelaugt und müde. Und wenn ich mal die Fassung verliere, sage ich zu meinem Jüngsten: ‚Ruf deinen Bruder und deine Schwester an. Die haben mich ausgelaugt. Ich bin so müde. Iss den Keks, geh später ins Bett, mach einfach. Aber denk daran, wie es dir danach geht.'“ Nach 25 Jahren als Mutter sei Reese einfach müde und lasse deshalb bei ihrem Jüngsten mehr durchgehen.

In der Folge mit dem Titel ‚How Reese Witherspoon Figured Out Who She Really Is‘ sprach die ‚Morning Show‘-Darstellerin auch darüber, wie sie ihre Tochter Ava dabei unterstützt, selbst in Hollywood Fuß zu fassen. Die Nachwuchsschauspielerin feierte in diesem Jahr ihr Debüt in der ABC-Serie ‚Doctor Odyssey‘. Reese berichtete: „Letztes Jahr wurde sie 25. Als ich 25 war, war sie anderthalb Jahre alt, ich hatte gerade ‚Natürlich blond‘ gedreht und stand vor ‚Sweet Home Alabama‘. Unsere Leben sind völlig unterschiedlich. Ich bin so stolz, dass sie nichts anderes ist als sie selbst. Sie versucht nicht, mich zu imitieren. Ava ist einfach cool. Sie war schon immer cool.“

Mit einem Augenzwinkern fügte Reese hinzu, dass es für sie manchmal eine Herausforderung sei, sich von ihrer erwachsenen Tochter zurückzuziehen: „Manchmal fühlt es sich wie Zurückweisung an, aber eigentlich ist es genau richtig so. Die Alternative wäre schlimmer, wenn sie ständig nur meine Unterstützung bräuchte.“ Ihr Verhältnis zu Deacon und Ava habe sich im Laufe der Jahre stark gewandelt. „Sie sind großartige Freunde geworden. Ava ruft mich an wie eine enge Freundin. Deacon und ich treffen uns in New York. Er kennt inzwischen die cooleren Restaurants als ich und macht sogar die Reservierungen.“ Reese resümiert: „Es ist einfach toll, wenn die eigenen Kinder erwachsen werden.“