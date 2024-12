Internationale Produktion Erste Fotos zu „Smillas Gespür für Schnee“ mit Elyas M’Barek

Elyas M'Barek verkörpert in "Smillas Gespür für Schnee" die Figur Rahid. (ncz/spot)

SpotOn News | 02.12.2024, 12:11 Uhr

Elyas M'Barek ist neben Filippa Coster-Waldau und Henry Lloyd-Hughes Teil eines neuen internationalen Projekts - eine Serienadaption von "Fräulein Smillas Gespür für Schnee". Jetzt gibt es erste Bilder der Produktion von Constantin Film.

Constantin Film hat erstmals Eindrücke zur kommenden internationalen Serienproduktion "Smillas Gespür für Schnee" gegeben. In den Hauptrollen sind der deutsche Schauspielstar Elyas M'Barek (42), die aufstrebende dänische Schauspielerin Filippa Coster-Waldau (24) und der britische Darsteller Henry Lloyd-Hughes (39) zu sehen.

Die Serie wird von BAFTA-Gewinnerin Amma Asante (55) inszeniert und ist eine moderne Adaption von Peter Høegs (67) Bestseller-Roman "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" (1992), der bereits 1997 als Grundlage für einen Film von Bille August diente. In weiteren Rollen sind Morten Suurballe, Amanda Collin, Set Sjöstrand und Alexandre Willaume dabei.

Darum geht es in "Smillas Gespür für Schnee"

"Smillas Gespür für Schnee" spielt im Jahr 2040 in Kopenhagen und erzählt die Geschichte von Smilla Jaspersen (Filippa Coster-Waldau), die in einem Überwachungsstaat der nahen Zukunft lebt, der von einer drohenden Energiekrise bedroht ist. Sie ist allein und führt ein zurückgezogenes Leben, bis sie einen jungen Inuit-Jungen kennenlernt, der einen Weg in ihr Herz findet. Als der Junge plötzlich unter mysteriösen Umständen ums Leben kommt, will Smilla wissen, warum. Ihre Suche nach Antworten führt sie in die eisigen Landschaften Grönlands und mitten hinein in gefährliche politische Machtspiele. Smillas außergewöhnliche Fähigkeiten sind der Schlüssel zur Wahrheit – über den Jungen und über ihre eigene Identität.

Die Crime-Drama-Serie ist eine Produktion von Constantin Film mit Viaplay, ARD Degeto Film und Baltic Film Services, in Zusammenarbeit mit Netflix DACH und ITV Studios. Regisseurin Amma Asante ist neben Oliver Berben, Robert Kulzert, Pipaluk K. Jørgensen und Tina Hastings auch als Executive Producer tätig. Wann "Smillas Gespür für Schnee" veröffentlicht wird, ist noch nicht bekannt.